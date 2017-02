En medio del proceso de juicio político renunció Chiara Díaz

El abogado del vocal del Superior Tribunal de Justicia, Carlos Chiara Díaz, presentó esta mañana un escrito ante el Senado que expresa su renuncia al cargo en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) a partir del 31 de mayo de este año, "por problemas de salud", por lo cual permanece internado.





El Senado debía pronunciarse sobre el pedido de suspensión del proceso hecho por la defensa del magistrado acusado y ahora se evalúa cómo se canalizarán las denuncias en su contra.





"El juicio debe continuar"

"El juicio no se debe caer porque no hay ninguna renuncia presentada por el acusado. Esto no es una renuncia, sino un escrito que presentó su defensor técnico diciendo que el doctor Chiara Díaz presentaría la renuncia al Gobernador durante la semana. Consideremos que el juicio debe continuar", expresó el senador Ángel Giano.





"Hemos dado sobradas pruebas de que está garantizado el debido proceso. Tenemos una responsabilidad institucional y constitucional que debemos cumplir. Si se efectiviza la renuncia, el juicio político se cae, pero mientras tanto tenemos la obligación de continuar", aclaró Giano a APF.







Sobre los problemas de salud de Chiara Díaz, Giano señaló que "no están debidamente comprobados". "Si está internado desde el 11 de enero no hay razón que justifique que recién el 2 de febrero se haya presentado un certificado que no dice mucho".





Maniobras de la Defensa

En la mañana de este lunes, el doctor Guillermo Brunner presentó el escrito dirigido al presidente de la cámara Alta, senador Aldo Ballestena."Es decisión de mi defendido, lo que es compartido por la totalidad de su grupo familiar, renunciar en forma irrevocable e indeclinable al cargo que desempeña como vocal de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia a partir del 31 de mayo de 2017 por motivos de salud, la que se ha visto deteriorada con motivo de circunstancias que son de público conocimiento. En el transcurso de la semana la renuncia será presentada al gobernador de la provincia", reprodujo Análisis.





Además pidió que se haga conocer la decisión a los integrantes de la corte de justicia del Senado antes del tratamiento del pedido de suspensión de la audiencia de esta mañana.





La Cámara de Senadores, constituida en Corte de Justicia debía decidir si aceptaba -o no- el planteo formulado por el abogado defensor del juez acusado, pidiendo que el juicio se suspenda por problemas de salud, aunque se entendía que se trataba de un estrategia dilatoria de la defensa.





El doctor Brunner había presentado certificados médicos sobre el supuesto tratamiento que Chiara Díaz estaba siguiendo en el hospital italiano de Buenos Aires.