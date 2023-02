AMET: Se recibió una nueva propuesta salarial del Gobierno

La ASOCIACIÓN del MAGISTERIO DE LA ENSEÑANZA TÉCNICA Regional XI, comunica a sus afiliados, delegados y a la comunidad educativa en general, que en el día de la fecha se realizó de la 3ra reunión paritaria del año 2023. Concurrió como miembro paritario en representación de nuestra institución el Secretario Adjunto Prof. Carlos José Varela, acompañado por el Sec. Gremial Prof. Fabián Monzón. El Prof. Varela declaró: “…la propuesta es superadora respecto de la primera propuesta realizada, pero no da respuesta a lo solicitado por las bases, donde se pedía un mayor porcentaje al 18% ofrecido para marzo y que se adelante al sueldo de febrero, y un mayor porcentaje al 10% ofrecido para junio, y que se adelante al sueldo del mes de abril. Por lo cual, analizando entre los mandatos de las bases y la nueva propuesta, no se estaría cumpliendo con las expectativas de los docentes.”

Por ultimo continuó: “…las bases reclaman recuperar el poder adquisitivo perdido, que no es lo mismo que empatarle a la inflación, porque con estos sueldos no se alcanza a llegar a fin de mes para cubrir las necesidades básicas de alimentación, vestimenta, salud, servicios, etc. Esto se fundamenta puesto que el IPC se calcula con más de 1000 productos y servicios, de los cuales la mayoría de los docentes que se encuentran en el medio de la pirámide salarial o por debajo del mismo, no consume ni 200 productos y/o servicios, que a su vez son los que mayor inflación tienen, motivo por el cual se ve deteriorado el poder adquisitivo. Es por esta situación que se rechazó la propuesta anterior.”

La nueva propuesta del gobierno consiste en un ofrecimiento de una recomposición del 5% para el mes de febrero (a cobrar en el mes de marzo), 18% para el sueldo de marzo (a cobrar en el mes de abril), y un 8% para el sueldo de junio (a cobrar en el mes julio). Esto totalizaría un 31% de recomposición salarial, aplicado sobre el sueldo de enero 2023. También el gobierno se comprometió a volver a reunirnos si la inflación supera a la propuesta en cualquier mes del primer semestre. De no acontecer esto, conocida la inflación al mes de junio (esto sería después del 15 de julio) nos reuniríamos nuevamente para revisar la pauta y seguir con la impronta de que los salarios no pierdan frente a la inflación.

Se pasó a cuarto intermedio hasta el próximo viernes 24 de febrero a las 18 hs.

Con motivo de dar una respuesta a la nueva propuesta realizada por el Gobierno, esta Comisión Directiva determinó la realización de asambleas de 2 horas por turno en las Escuelas Técnicas, Agrotécnicas y Centros de F.P. de la Provincia, el día jueves 23 en el turno tarde y noche; y viernes 24 en el turno matutino, para luego realizar la compatibilización de los mismos y determinar las acciones gremiales a seguir.

Desarrollo de la reunión

La audiencia se llevó a cabo en la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos y estaba presidida por el Secretario de Trabajo y Seguridad Social Sr. Ángel Zacarías, y el Sr. Coordinador General Dn. Armando Ferrari. En representación del Consejo General de Educación estaban presentes, el Lic. Martín Müller en su carácter de Presidente, y demás miembros paritarios del CGE acompañados por la Apoderada Legal Dra. Miriam Clariá. Por la parte sindical, estaba el representante de AMET Prof. Carlos José Varela, y representantes de los otros sindicatos docentes.

Puestas las partes en audiencia, “…Toma la palabra el Sr. Presidente del Consejo General de Educación Licenciado Martín Muller, quién manifiesta su agradecimiento por estar presentes ante el inminente inicio del período de clases, tratando de llegar a un acuerdo para la pauta salarial docente, habiéndose notificado del rechazo por parte de los sindicatos docentes. Seguidamente trae a esta mesa una nueva oferta salarial mejorada, consistente en: el adelantamiento de parte de la propuesta al mes de febrero como fuera solicitada por los gremios, además un incremento de la oferta en el semestre, aumentando de un 28% a un 31%, repartido en un 5% para febrero, un 18% para marzo y un 8% para junio, la cual queda supeditada a su aceptación. Manteniendo la voluntad de volver a reunirnos en el mes de julio con el fin de evaluar la pauta inflacionaria, y en caso de que la misma supere el 31% durante el primer semestre, se reabra la mesa a fin de lograr el objetivo de no perder ante la inflación.”

Posteriormente, “…Toma la palabra el representante de AMET Profesor Carlos José Varela, expresando su agradecimiento y predisposición ante la nueva propuesta traída, ante lo cual será llevada a las bases en las próximas asambleas a celebrar el día de mañana y pasado mañana, trayendo una respuesta a la nueva propuesta realizada.”

“…Finalmente, se acuerda pasar a un cuarto intermedio y convocar a una nueva reunión para el día viernes 24 de febrero a las 18 hs. en la sede de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de la provincia, quedando las partes debidamente notificadas mediante la presente.”

“No siendo para más, a las 12:50 hs. del día de la fecha se da por finalizado el acto.”