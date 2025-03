En el día de la fecha, miércoles 19 de marzo, la AMET REG XI Entre Ríos se hizo presente en la manifestación convocada por la CGT Paraná, como también en otras regionales de la provincia, en defensa de los adultos mayores y de su derecho a tener haberes dignos, como también la restitución de los planes de ayuda en medicamentos. Exigimos un total respeto y tolerancia para estas generaciones de Argentinos. Ratificamos y reclamamos el derecho constitucional de tener la libertad para manifestar y peticionar ante las autoridades. Avalamos el accionar de la Jueza de CABA en cuanto a "NO someter a detención", a personas que No estaban determinada fehacientemente su identidad, el motivo, el lugar donde sucedió y donde se encontraban detenidas. El derecho Constitucional a manifestar está plenamente vigente, y el Estado no puede desconocer o intimidar a aquellos/as que en paz deseen ejercerlo. ¡AMET APOYA LA LUCHA DE NUESTR@S QUERID@S JUBILAD@S!