AMET declara PARO 25 y 26 de septiembre

Cabe mencionar que en la tarde-noche del jueves 19 de septiembre, las asesoras legales de Agmer y AMET comunicaron por los canales oficiales de la justicia lo resuelto por los sindicatos, y que consistió en el rechazo a la última propuesta salarial realizada por el Gobierno el martes 17 del corriente. Se procedió de esta manera para dar lugar a una instancia más de diálogo antes del vencimiento del plazo de la conciliación judicial, dando así espacio al gobierno a que realice una propuesta superadora en estas instancias.

De hecho eso sucedió, gobierno llevó una nueva propuesta superadora a la del martes, pero no satisfizo a los paritarios docentes por diferentes motivos. Uno de ellos es que el monto fijo ofrecido de $32.000 (por cargo y hasta 2 montos por agente) para mitigar la pérdida de lo que otrora fuera el FoNID y Conectividad, solo para los meses de octubre, noviembre y diciembre, era no remunerativo y no bonificable.

Nuestro paritario expresó: “…Lamentablemente es un gran fracaso, porque es la primera vez que fracasamos en todas las negociaciones salariales: las políticas que se hicieron en Casa de Gobierno, seguimos en la Secretaría de Trabajo, y es la primera vez en la historia desde la existencia de la ley 9624 de paritaria, que nos vamos de la justicia, de una conciliación obligatoria, sin haber llegado a un acuerdo. Por lo tanto las partes quedamos liberadas para proseguir con las medidas suspendidas por el juzgado, y no nos queda mucha alternativa más que realizar las medidas de acción directa dentro del Frente Gremial Docente.

Eso es lo que salió por mayoría de las asambleas en las escuelas y los mandatos que recibimos. Se pretendía un monto mayor para recuperar la pérdida de poder adquisitivo. Y al ser los montos no remunerativos, no va a los jubilados y no va a la obra social, y al ser no bonificable es totalmente distorsivo en la escala de antigüedad y en la parte de jerarquía, motivo por el cual se consideró que había que rechazar ese monto de 32.000 pesos…”

Por todo lo acontecido, ante el fracaso en esta última audiencia del viernes 20, y al no haber ninguna modificación de la propuesta al día de hoy 23 de septiembre, esta Comisión Directiva DECLARA PARO DE 48 HORAS para los días 25 y 26 de septiembre del corriente año, de acuerdo al resultado de las asambleas realizadas la semana pasada en las distintas escuelas de la Provincia, donde se determinó “Rechazar declarando insuficiente la propuesta salarial realizada por el gobierno, solicitándole una propuesta superadora y manteniendo el Frente Gremial Salarial Docente”