AMET. Convenio Casa Hotel "Las Mañanitas"

12 de agosto 2025 · 16:40hs
La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) Regional XI representada por nuestro Secretario General, Prof. Andrés Besel, firmó en el día de ayer un convenio con el propietario de la Casa Hotel “Las Mañanitas”, Sr. Eduardo Daniel Palacios.

El acuerdo establece que los afiliados a AMET podrán acceder a un descuento del 15% en la reserva de habitaciones simples o dobles en el mencionado hotel, ubicado en calle Enrique Carbó 62 de la ciudad de Paraná. Las habitaciones cuentan con aire acondicionado, TV por cable, baño privado con ducha y desayuno incluido. Para acceder al beneficio, los afiliados deberán presentar su recibo de sueldo con el código 527 de aporte sindical y su DNI. AMET asumirá la tarea de difundir el convenio por diferentes medios, como su página web provincial y nacional.

