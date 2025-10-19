Uno Entre Rios | Tecnologia | WhatsApp

WhatsApp dejará de funcionar en varios celulares: qué modelos afectará

A partir del 31 de octubre, WhatsApp suspenderá su soporte en varios modelos de celulares Android e iPhone. Los dispositivos afectados.

19 de octubre 2025 · 18:53hs
WhatsApp, la popular aplicación de mensajería propiedad de Meta Platforms, ha anunciado que, a partir del 31 de octubre de 2025, suspenderá su soporte en una amplia gama de celulares Android y iPhone.

Esta medida afectará a miles de usuarios, especialmente aquellos que todavía utilizan dispositivos antiguos que no cumplen con los requisitos técnicos y de seguridad que la plataforma ahora exige.

La actualización se enmarca dentro de un proceso de adaptación a los avances tecnológicos, que busca garantizar la seguridad y el buen funcionamiento del servicio.

La medida de WhatsApp

La decisión de WhatsApp de dejar de ofrecer soporte en ciertos modelos responde a la necesidad de mantener altos estándares de protección de datos. Los teléfonos más antiguos ya no pueden soportar las nuevas funciones avanzadas de seguridad, como el cifrado de extremo a extremo, ni recibir actualizaciones de software que cierren vulnerabilidades.

Los dispositivos que no cumplan con los requisitos mínimos quedarán expuestos a riesgos de seguridad, y la aplicación dejará de funcionar correctamente, afectando la experiencia del usuario.

De esta manera, a partir del 31 de octubre, WhatsApp solo será compatible con dispositivos que cuenten con Android 5.0 o versiones posteriores, o con iPhones que tengan iOS 15.1 o una versión superior.

Los teléfonos que no se puedan actualizar más allá de estas versiones quedarán fuera del soporte oficial. En estos casos, los usuarios deberán migrar sus cuentas a dispositivos más recientes para seguir utilizando la aplicación.

Si bien WhatsApp no bloqueará automáticamente la app en los dispositivos afectados, los usuarios experimentarán dificultades para enviar mensajes, abrir chats e incluso pueden enfrentarse a errores de funcionamiento.

Al final, aquellos teléfonos que no reciban soporte ya no podrán acceder a la plataforma. La empresa recomienda que los usuarios actualicen sus dispositivos o, en caso de no ser posible, realicen una copia de seguridad de sus conversaciones antes de migrar a otro teléfono.

Modelos de celulares afectados

El cambio de política afectará a una gran cantidad de teléfonos que han sido lanzados hace más de una década y ya no reciben soporte oficial de los fabricantes. Entre los modelos de Android afectados se encuentran dispositivos de marcas como Samsung, Motorola, LG, Huawei, Sony y HTC. Entre los más populares, se destacan:

Samsung: Galaxy S3, S4 Mini, Galaxy S5, Note 2.

Motorola: Moto G de primera generación, Moto E (2014).

LG: Optimus G, Nexus 4, LG G3.

Sony: Xperia Z, Xperia Z2, Xperia SP.

Huawei: Ascend Mate 2.

HTC: One M8.

En el caso de los iPhones, el recorte afectará a modelos que no hayan recibido actualizaciones más allá de iOS 12, tales como: iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6 y iPhone 6 Plus.

A los usuarios de estos dispositivos les quedará como única opción adquirir un teléfono compatible con las últimas versiones de Android o iOS para seguir utilizando WhatsApp.

