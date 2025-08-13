Uno Entre Rios | Sociedad | Cacho Deicas

Los Palmeras: Marcos Camino duro con Cacho Deicas

Siguen los conflictos en Los Palmeras. Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales".

13 de agosto 2025 · 20:34hs
Los Palmeras: Marcos Camino duro con Cacho Deicas.

En la previa del primer recital oficial de Los Palmeras sin Rubén “Cacho” Deicas, en el estadio Diego Armando Maradona de la ciudad de Zárate, Marcos Camino, fundador de la banda, realizó por primera vez declaraciones públicas y contundentes sobre la separación del histórico cantante.

El artista no dudó en expresar todo el enojo con el excantante de la banda, quien se encuentra fuera de la agrupación desde que sufrió un accidente cerebrovascular.

Marcos Camino habló tras la salida de Cacho Deicas de Los Palmeras: No podíamos arriesgarnos a que se muera

Entre otros conceptos, Camino afirmó: “Él no está en condiciones mentales de decidir. Nos arruinó a todos; la gente quedó con la idea de que es una víctima, cuando es al revés”.

Acusaciones entre Cacho y Camino

“Cuando comenzó con Los Palmeras vivía en la casa de sus suegros y hoy tiene muchísimas propiedades. No me gustaría que vuelva, porque me lastimó el alma. Cacho me ensució en todos lados. Esto fue como la eutanasia, para pasarla mal”, aseguró Camino.

Por su parte, Cacho Deicas está haciendo su camino lejos de Los Palmeras. Hace dos semanas, se presentó en Santa Fe, como invitado de la banda Los Iracundos: “Gracias a Los Iracundos y a su público como así también a toda la gente que se hizo presente en esta invitación para volver a los escenarios y poder seguir disfrutando de estos momentos. Otra noche inolvidable y ojalá lo hayan pasado tan bien como yo”, expresó en sus redes.

Cacho Deicas Los Palmeras accidente Marcos Camino
