Australia prohibió el acceso a redes sociales a los menores de 16 años

Australia ha impuesto una extensa prohibición de las redes sociales a los menores de 16 años, en una de las medidas más exhaustivas del mundo destinadas a proteger a los jóvenes de los peligros que hay en Internet. Sin embargo, muchos detalles aún no están claros, como la forma en que se aplicará y qué plataformas se tomarán en cuenta.

Ha dicho que la ley obliga a las plataformas de redes sociales a tomar “medidas razonables” para impedir que los menores de 16 años tengan una cuenta. Las empresas podrían ser multadas con hasta 49,5 millones de dólares australianos 32 millones de dólares estadounidenses) por incumplimientos “sistémicos” de los requisitos de edad. Ni los usuarios menores de edad ni sus padres serán castigados por las infracciones. Albanese afirmó que el hecho de que los niños encuentren maneras de eludir las restricciones no es relevante.

“Sabemos que algunos chicos encontrarán alternativas, pero estamos enviando un mensaje a las compañías de redes sociales para que hagan las cosas bien”, dijo en un comunicado este mes. Al igual que ocurre con las normativas de muchos países sobre el alcohol o el tabaco, esta ley creará una nueva categoría de “plataformas de redes sociales con restricciones de edad” a las que sólo podrán acceder los mayores de 16 años. Sin embargo, el cómo se llevará a cabo esa restricción digital es una cuestión complicada.

La ley especifica que no se obligará a los usuarios a proporcionar una identificación oficial como parte del proceso de verificación, una medida que la oposición conservadora dijo que se incluyó después de que plantearan su preocupación por el derecho a la privacidad. Tampoco está claro qué plataformas serán contempladas por la prohibición. El primer ministro ha dicho que se incluirán Snapchat, TikTok, Instagram y X, pero se espera que YouTube y las aplicaciones de mensajería, incluida WhatsApp, queden exentas.

El año pasado, Francia aprobó una ley que exige el consentimiento paterno para los usuarios de redes sociales menores de 15 años, y el país ha estado presionando para que se adopten medidas similares en toda la Unión Europea. Florida impuso este año una prohibición para los usuarios menores de 14 años y exigió el consentimiento paterno para los de 14 y 15 años, pero esa ley podría enfrentarse a impugnaciones constitucionales.

Leo Puglisi, un adolescente australiano de 17 años que dirige el portal de noticias 6 News, en el que trabajan sobre todo adolescentes, dijo que confiaba en que su hermano de 14 años encontraría una forma de eludir cualquier restricción. Describió las redes sociales como parte integral de lo que significa crecer hoy en día. Él y sus coetáneos son conscientes de que pueden causar daños, pero dependen de ellas para encontrar comunidades de personas con intereses similares, dijo.

Una prohibición generalizada, comentó, no serviría de mucho para contrarrestar los peligros de las plataformas. “No se eliminaría ningún contenido perjudicial. Lo único que hace es posponer el problema y dejarte a tu suerte a los 16”, dijo. “Tal vez suene bien en el papel, pero en la realidad no es práctico”.

Sin embargo, Dany Elachi, quien tiene cinco hijos de entre 7 y 15 años, dijo que la ley ayudaría a cambiar las normas en torno al uso de las redes sociales. Muchos padres preocupados por sus efectos nocivos creen que no tienen más remedio que dejar que sus hijos las utilicen para que no se sientan excluidos.

“Cuando piensas que tu hijo puede ser aislado, eso somete a los padres a una gran presión”, dijo Elachi, cofundador de Heads Up Alliance, una red de padres que intentan retrasar el uso de las redes sociales y los celulares por parte de sus hijos. “Si todos se lo pierden, nadie se lo pierde”.

La legisladora Kylea Tink, criticó el proyecto de ley en el debate en la Cámara baja, calificándolo de “instrumento contundente”. Dijo que la ley no llegaría a responsabilizar a las empresas de redes sociales de la seguridad del producto que ofrecen. “No están arreglando los baches; solo están diciendo a nuestros niños que no habrá coches”, dijo. Durante el mismo debate, Stephen Bates, del partido de los Verdes, citó su experiencia como adolescente adicto al videojuego The Sims.

Recordó cómo su padre instaló un programa para que su computadora se apagara automáticamente al cabo de una hora. “Tardé 10 minutos en averiguar cómo evitar que hiciera eso”, dijo Bates, ahora un legislador de 32 años. “Como la persona más joven de esta cámara y una de las muy, muy pocas personas en este lugar que creció con esta tecnología y con las redes sociales, puedo decir que se necesita un cambio, pero este proyecto de ley no lo es”.

Ahora que se ha aprobado la ley, las empresas de medios sociales tienen doce meses para cumplir los requisitos. La tarea de resolver su implementación recaerá en Julie Inman Grant, comisionada de seguridad en línea de Australia. Inman Grant dijo que las tecnologías en las que se basa la verificación de edad están avanzando a raíz de los esfuerzos realizados para limitar la exposición de los menores a la pornografía o a los sitios de apuestas.

En una entrevista, dijo que no dudaba de que los gigantes tecnológicos encontrarían la forma de obedecer. “Tienen recursos financieros, tecnologías y algunos de los mejores cerebros”, dijo. “Si pueden hacer publicidad dirigida, pueden utilizar la misma tecnología y los mismos conocimientos para identificar y verificar la edad de un niño”.

Victoria Kim / The New Yprk Times