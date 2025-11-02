Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Marisol Ciappesoni

UNO a UNO: Marisol Ciappesoni, la viajera apasionada que creó Upper Trip

En diálogo con UNO, Marisol Ciappesoni contó cómo transformó los viajes en su forma de vida y en una manera de servir a los más pequeños.

2 de noviembre 2025 · 09:59hs
ALDANA MARTÍNEZ / UNO
Marisol Ciappesoni en La Red Paraná

En el marco del ciclo UNO a UNO, producido por UNO y La Red Paraná para celebrar los 25 años del medio, la invitada fue Marisol Ciappesoni, agente de viajes, empresaria y una de las caras visibles de Upper Trip, una agencia paranaense especializada en turismo estudiantil que se ha consolidado como una de las más reconocidas de la región.

Marisol Ciappesoni, una viajera apasionada

Desde hace casi una década, junto a su esposo y socio, Dardo, Marisol lidera un equipo de profesionales que ofrece experiencia, cercanía y calidez. Con oficinas renovadas en Salta 298, la empresa se distingue por ofrecer un trato personalizado y por estar siempre al alcance de las familias y escuelas que confían en sus servicios. “Nos encuentran a los dos en la oficina. Nos gusta estar cara a cara con los clientes, acompañarlos, resolver lo que haga falta. Esa es nuestra diferencia: somos una empresa local y eso genera confianza”, expresó.

Upper Trip nació del deseo de hacer las cosas “más humanas”. Con más de 20 años de trayectoria en el rubro turístico, Marisol decidió junto a su marido apostar por una marca con identidad propia, que refleje su forma de entender los viajes: no solo como traslados, sino como experiencias compartidas. “Queríamos ponerle nuestra impronta, generar una marca con nuestra calidez. Es un orgullo enorme poder brindar un servicio hecho en Paraná para la gente de Paraná”, contó.

La magia de los egresados

El fuerte de la agencia son los viajes de egresados de primaria, una etapa que ambos consideran tan mágica como formativa. “Nos gusta decir que somos facilitadores de sueños. Acompañamos a los chicos desde jardín hasta sexto grado, y ver su emoción, su unión, su crecimiento, es lo más lindo de esta profesión”, relató Ciappesoni, quien reconoce que todavía le cuesta bajarse del colectivo: “Cada tanto sigo viajando con los grupos, porque ahí es donde realmente se aprende y se mejora”.

La empresaria también destacó cómo ha cambiado el turismo estudiantil en los últimos años, tanto por el uso de la tecnología como por la incorporación de hábitos más saludables. “Antes el mejor viaje era el que tenía las mejores marcas de golosinas. Hoy los chicos piden frutas, snacks más frescos. Nos adaptamos, buscamos refrigerar los productos, ofrecer opciones más sanas. Todo evolucionó para bien”, comentó.

El destino favorito de la agencia sigue siendo Villa Carlos Paz, “la magia de los viajes de egresados”, donde los grupos disfrutan de excursiones como Cocoguana, Crazy Donkey o Peko’s, complejos cada vez más completos y tecnológicos que combinan adrenalina y compañerismo.

Además del turismo estudiantil, Upper Trip ofrece servicios para viajes nacionales e internacionales. “Desde un crucero hasta un hotel en París o Ushuaia, gestionamos todo tipo de viajes. La gente de Paraná volvió a animarse a viajar”, aseguró Marisol.

Con un equipo de unas 20 personas en la sede local y representantes en distintas localidades de Santa Fe, la empresa sostiene una estructura que crece año a año. “Formamos a nuestros coordinadores y promotores con la idea de que trabajen con la misma pasión que nosotros. Nos gusta que vivan el viaje con los chicos, que lo disfruten. Eso se nota y los padres lo valoran muchísimo”, subrayó.

Trabajo y vida personal

A lo largo de la charla, Marisol también habló del equilibrio entre la vida familiar y el trabajo compartido con su esposo. Reconoció que no siempre es fácil separar los temas laborales del hogar, aunque los hijos ayudaron a ordenar las prioridades. “Hoy tratamos de respetar los tiempos de cada uno. Hay momentos para hablar de trabajo y otros que son solo para estar con los chicos. No siempre lo logramos, pero lo intentamos todos los días”, contó entre risas.

Su historia profesional y personal está marcada por la vocación. Desde los primeros viajes como coordinadora hasta la creación de su propia agencia, todo parece atravesado por una misma línea: el placer de acompañar a otros a descubrir el mundo. “Brindar un servicio no es solo cumplir, es estar presente. Por eso me gusta recibir a cada familia en persona, conocerlos, compartir sus nervios y su entusiasmo”, explicó.

En Marisol, el futuro del turismo estudiantil pasa por seguir adaptándose a los nuevos tiempos sin perder la esencia. “Los chicos cambian, la tecnología cambia, pero la emoción del primer viaje sin los padres sigue siendo la misma. Esa es nuestra motivación: que cada generación viva ese momento de la mejor manera posible y con mucha responsabilidad”.

