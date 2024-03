Trastorno bipolar: 2% de la población mundial sufre esta patología

TRASTORNO BIPOLAR.jpg

Desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos, a través de la Dirección de Salud Mental, se subraya la importancia de que se visibilice esta situación, a fin de que la comunidad cuente con información de cómo se presenta, cómo acompañar y dónde se brinda atención.

¿Cómo acompañar a una persona con este trastorno?

Es fundamental comprender que ninguna persona se reduce a un diagnóstico, por lo que no hay personas bipolares, si no que atraviesan un trastorno bipolar. Asimismo, otra práctica de cuidado es no hablar de culpas al momento de la aparición o desarrollo de una afección mental. Sostener los vínculos familiares y con amigos son fundamentales para el inicio y continuidad de un tratamiento adecuado.

Se debe asistir o consultar a un profesional en los siguientes casos:

Cuando la persona pasa por altibajos en su estado de ánimo más extremos que los habituales , los que se sostienen por un período mayor a dos meses, con actitudes imprevisibles e incontrolables.

Ante alteraciones específicas del pensamiento y comportamiento.

Intentos de suicidio y/o planificación de hacerse daño o dañar a terceros.

Actitudes imprevisibles e incontrolables.

Cabe señalar que la provincia cuenta con una red de atención con profesionales de salud mental en condiciones de brindar atención y acompañamiento ante estos padecimientos. Además se cuenta con un teléfono de orientación y apoyo en la urgencia de salud mental que atiende las 24 horas del día a través del número 0800-777-2100.