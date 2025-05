Semana del Asma: la mitad de los pacientes aún no logra controlar la enfermedad

Aunque ha habido avances en las últimas dos décadas, aún hay grandes desafíos por delante: según la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR), alrededor del 50% de los pacientes no logra controlar su enfermedad.

“Tener el asma bajo control significa no presentar síntomas, no limitarse en las actividades diarias, usar poco o nada la medicación de rescate y mantener una función respiratoria normal. La educación, ya sea a través de programas específicos o en la consulta médica cotidiana, mejora la adherencia al tratamiento y, por ende, el control del asma”, explicó a UNO Manuel Ibarrola (MN 126554), co coordinador de la sección Inmunología y Enfermedades Obstructivas de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria.

¿Qué es el asma?

El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de los bronquios que provoca su estrechamiento y genera síntomas como dificultad para respirar, opresión en el pecho, tos persistente y silbidos al respirar. Estos síntomas pueden limitar desde la práctica de deportes hasta actividades cotidianas como caminar o bañarse.

Distintas personas pueden presentar distintas características, así como una misma persona puede presentar variaciones en la forma en la que el asma se manifiesta a lo largo del tiempo.

Además, otras condiciones como rinitis, sinusitis crónica, reflujo gastroesofágico, obesidad, tabaquismo o uso de ciertos medicamentos pueden empeorar los síntomas y dificultar su manejo, incluso cuando se sigue el tratamiento adecuado.

Si bien aún no se conoce la causa exacta del asma, sí se comprenden sus mecanismos inflamatorios. Estudios poblacionales han demostrado que, además de la predisposición genética, hay factores ambientales -especialmente durante los primeros tres años de vida- que aumentan el riesgo de desarrollar la enfermedad.

Entre ellos: exposición a alérgenos, humo de cigarrillo o leña, contaminación ambiental e infecciones virales respiratorias. Estas condiciones, que afectan sobre todo a sectores de bajos recursos, pueden y deben ser prevenidas.

Acceso, control y calidad de vida

El asma se puede controlar en más del 90% de los casos con diagnóstico adecuado y un tratamiento sencillo. Sin embargo, no todos los pacientes reciben el mismo abordaje: el tratamiento se ajusta según la gravedad del cuadro.

Como se trata de una enfermedad inflamatoria, los fármacos de primera línea son los inhaladores con corticosteroides, seguros y eficaces, que pueden utilizarse solos o combinados con broncodilatadores.

Una dificultad frecuente es que, al desaparecer los síntomas, muchos pacientes abandonan el tratamiento. Por eso, es fundamental que cada persona conozca su enfermedad, sepa identificar señales de empeoramiento y mantenga el seguimiento médico.

El control periódico y el uso correcto de la medicación son claves para lograr que el paciente no tenga síntomas, pueda llevar una vida normal y evite crisis que, en algunos casos, pueden poner en riesgo su vida. Este año, el lema global de la Semana del Asma es claro: “Hacer accesible la medicación inhalatoria para todos”.