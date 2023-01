Redes sociales e infancias: cómo acompañar de forma segura

"Los niños y adolescentes no mantienen esas conductas simplemente por su edad, sino que hay realidades y cuestiones individuales. Hay que exponer lo que realmente pasa con los niños que tenemos alrededor", indicó la profesional. En esta línea, aconsejó que no se deben descuidar a las infancias, sino monitorear desde un lugar activo y de compañía: "Por este lado debe ir también la conversación, incitando el interés para tener información que puede ser útil en caso de ser necesaria la intervención", explicó.

Asimismo, recomendó a las familias no realizar preguntas desde un lugar de censura o juicio, sino con curiosidad: "Cuando se pregunta desde el juicio, genera un temor en los niños de informar lo que ven. Es una cuestión de adultos revisar de qué modo nos incorporamos a las vidas de los niños y adolescentes al habilitar que nos compartan lo que miran", consideró.

Tras ser consultada por la limitación del tiempo en el uso de aplicaciones y dispositivos digitales, apuntó que esta estrategia es útil, pero "no sirve de nada sin el acompañamiento". "Los retos no están mal, pero si no tenemos acceso a la información de lo que interesa a nuestros hijos, no sabremos cuáles son divertidos y cuáles peligrosos", remarcó.

Asimismo, reiteró que "compartir información, preguntar qué llama la atención a nuestros hijos y preguntar qué les gusta ver a ellos y sus amigos genera un intercambio". Para Martínez, "habilitar el uso es positivo". Además, calificó como buena técnica el que los padres puedan compartir sus preocupaciones con sus hijos y también iniciar un debate y un diálogo en casa "para correr los tabúes y conversar nuevos tópicos".