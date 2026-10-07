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Quini 6: este miércoles se sortea un pozo estimado en 10.100 millones de pesos

El Quini 6 sortea este miércoles a las 21.15 y pone en juego un pozo estimado de 10.100 millones de pesos. Cómo participar y cuáles son sus modalidades.

7 de octubre 2026 · 18:29hs
Quini 6: este miércoles se sortea un pozo estimado en 10.100 millones de pesos.

Quini 6: este miércoles se sortea un pozo estimado en 10.100 millones de pesos.

El Quini 6 tendrá un nuevo sorteo este miércoles 7 de octubre, a las 21.15, con un pozo estimado de $10.100 millones. El juego de azar, uno de los que ofrece los premios más elevados del país, se sorteará en la sede de la Lotería de la provincia de Santa Fe.

La transmisión podrá seguirse en vivo por Telefe Santa Fe, Canal 9 Litoral y mediante streaming a través de la cuenta oficial de YouTube.

El Quini 6 pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe y se desarrolla desde 1988. Es un juego poceado, por lo que el monto destinado a premios varía de acuerdo con un porcentaje de la recaudación.

Cómo jugar al Quini 6

Para participar, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 45. La apuesta se realiza en una agencia de lotería, donde el agenciero carga los números seleccionados y entrega un ticket que acredita la jugada.

El objetivo principal es acertar los seis números sorteados. También existen premios para quienes acierten cinco y cuatro de los números.

El juego cuenta con tres modalidades:

  • Tradicional.
  • Revancha.
  • Siempre Sale.

Para participar de Revancha y Siempre Sale es necesario haber jugado previamente en el sorteo Tradicional. El valor de las apuestas puede variar y queda sujeto a las actualizaciones que dispongan los organizadores.

Cuál fue el mayor premio del Quini 6

Debido a que los premios dependen de la recaudación, los montos entregados a los ganadores fueron variando a lo largo de la historia del juego.

El récord se registró en julio de 2021, cuando un apostador de Villa María, Córdoba, retiró $362.830.402 tras acertar los seis números sorteados. La identidad del ganador no fue difundida por motivos de seguridad.

Los números de aquella jugada fueron 05, 19, 11, 41, 16 y 25.

Cuándo se sortea el Quini 6

Los sorteos del Quini 6 se realizan los miércoles y domingos a las 21.15. El monto destinado a premios depende del pozo conformado a partir de un porcentaje de la recaudación.

Desde su creación, en 1988, el juego es organizado por la Caja de Asistencia Social-Lotería de Santa Fe.

Quini 6 pozo Pesos
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