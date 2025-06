Maps Black, los mapas estadísticos más virales

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Black Maps (@maps_black)

Estadísticas y datos curiosos

Obsesionado con la Geografía, Agustín Sánchez comenzó esta travesía en las redes sociales desde el año 2020: "Muy de hombre obsesionarse con cosas. A algunos les pasa con los autos, los dinosaurios. A mi me pasó con los mapas", contó a Radio La Red Paraná (88.7) el creador de la cuenta "Maps Black", y agregó que su pasión comenzó a los 7 años cuando encontró un libro Atlas viejo, de los años 90', con banderas: "No sé por qué no me canso... me gusta, me fascina y a día de hoy me sorprende". Los mapas trabajan temas muy variados. En algunos casos busca datos curiosos y minuciosos sobre un tema y en otros pone datos mucho más generales en un espectro mucho más amplio: "A veces son búsquedas de Google, a veces datos de alguna página de estadísticas". En cuanto a sus preferencias, dijo que no le gusta mucho la música y las series, pero en algún momento entra la curiosidad por saber, por ejemplo, cuál es el grupo más escuchado del momento y allí nace un nuevo mapa. "A veces escucho a otros chicos que se dedican a hacer mapas, decir que se quedan sin ideas. A mi me pasa exactamente lo contrario. Eso no significa que le vaya bien (por lo viral) a todos los mapas que publico".