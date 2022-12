Licenciaturas lideran la oferta académica de Ciencias Económicas

Así lo explica el Director de la Carrera, Andrés Gamarci, quien puntualiza que “esta Licenciatura propone una formación moderna para gestionar y participar en diferentes proyectos, además de acompañar el proceso de transformación del lugar donde se desempeñe. Esta carrera brinda formación para la dirección de planeamiento, modelos y proyectos de inversión, y proyectos de base tecnológica”. Esta Licenciatura, que comenzó a dictarse en 2018, aborda materias de Contabilidad, Administración y Derecho, Comunicación integral, Planificación estratégica, Liderazgo, conflicto y negociación, Comercio internacional y Gestión de recursos humanos.

Entendiendo que son las personas las que hacen negocios, desarrollan procesos e impactan cotidianamente las realidades organizacionales, la carrera permite una formación integral de profesionales capaces de liderar procesos de transformación, gestionar sustentablemente los recursos y gerenciar el talento humano, hoy factores claves y el capital más preciado de las organizaciones: las personas. Por eso, explica Andrés Gamarci, “En esta carrera es clave la mirada de gestionar de manera sustentable los recursos y el talento humano en las empresas, y brindar herramientas teórico metodológicas para desarrollar proyectos de investigación, -académicos o técnicos profesionales- para intervenir y alcanzar los objetivos propuestos”.

Daiana Ciarrocca está transitando las últimas materias de la carrera. Cuenta que “en 2018 sabía que lo que me gustaba era lo administrativo, y se abrió la Licenciatura en Gestión de las Organizaciones, con materias en administración y gestión que eran muy prometedoras para mí”. Y agrega: , - si bien mis compañeros y yo no teníamos experiencia previa en estos contenidos- me resultó una carrera hermosa. Me encontré más de lo que esperaba: la Licenciatura en Gestión de las Organizaciones te abre mucho la cabeza en relación con las dinámicas de grupo en clase, una parte humana muy enriquecedora. Hoy, trabajando en una pasantía y viviendo en la práctica lo aprendido en la Licenciatura, estoy súper feliz y me sirve mucho.”

La carrera otorga formación para gestionar proyectos, desarrollo de negocios e inversiones, proyectos de investigación, así como también participar en la Gestión de distintos tipos de organizaciones como empresas, organismos públicos u ONG.

El Licenciado en Gestión de las Organizaciones de la Facultad de Ciencias Económicas es un profesional capaz de gestionar y participar en proyectos y administraciones públicas o privadas, con una mirada especializada en las Pymes de la región, y capaz de tener una mirada global y local de las mismas. Hoy más que nunca la figura del Gestor es fundamental en cualquier emprendimiento, ya sea público o privado. El rol de gestionar da vida a las organizaciones y define su rumbo.

Sobre las perspectivas de inserción laboral de esta carrera, Daiana relata que “hoy, a través de una pasantía, estoy desempeñandome en una empresa privada. Siempre dije que quería ser Gerente, y es lo que sigo esperando en el futuro. Sé que con esta Licenciatura lo voy a lograr porque me abre todas las puertas para eso, y es realmente lo que quiero: trabajar en la gestión de las Organizaciones”.

De la Facultad me llevo lo aprendido en el aula, con un nivel docente súper alto: además de su enseñanza curricular, recibí muchos consejos que me llevo para toda la vida. Y me llevo además la calidad humana del personal, de compañeros, muchas cosas vividas hermosas en los pasillos de la Facultad: sentirse en casa en la Facultad es primordial porque ayuda a seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles como estudiantes.

La Licenciatura en Gestión de las Organizaciones sigue consolidándose como una propuesta de gran interés para la intervención en nuestras realidades organizacionales.

Licenciatura en Economía, una propuesta para intervenir en el escenario económico global

Por su parte, la Licenciatura en Economía, otra de las carreras que se suman a la oferta académica de la Facultad, tiene un fuerte arraigo en aspectos del área económica. En el contexto actual, la actuación del economista vuelve al centro de las miradas como una disciplina para entender la coyuntura y para el asesoramiento gestión de procesos económicos. En la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, la carrera de Licenciatura en Economía se dicta desde 2011, y se consolida como una propuesta académica que muestra resultados sólidos en la formación de profesionales en el campo.

La Directora de la carrera de Licenciatura, Ivana Finucci Curi, explica que “esta carrera de cursado presencial y se desarrolla a lo largo de cinco años, durante los cuales buscamos promover el desarrollo personal, profesional, social y cultural de los y las estudiantes, siempre basándonos en el compromiso ético y en la responsabilidad social”.

Además, la Directora puntualiza que “es fundamental para nosotros acompañar a nuestros estudiantes en la construcción del pensamiento crítico y responsable, que les permita brindar apoyo y asesoramiento especializado en aspectos económicos a distintos tipos de organizaciones, fortaleciendo así el desarrollo local y regional”.

La carrera abarca cinco grandes áreas: económica, matemática, administrativa, contable y jurídica. Algunas materias de la Licenciatura en Economía son la Macroeconomía, Estadística, Economía de la Empresa, Economía Regional y Argentina, Economía Monetaria y Sistema Financiero. Por eso mismo, esta carrera ha logrado una fuerte consolidación en la región, con cada vez más matrícula de ingreso y, al mismo tiempo, un alto porcentaje de rápida inserción laboral de sus egresados.

Al respecto de los contenidos, Ivana Finucci Curi resalta que “se promueve el desarrollo de habilidades para interpretar la realidad socioeconómica (empresarial y pública) con un pensamiento crítico, así como para diseñar políticas orientadas al desarrollo económico sustentable, trabajando en equipo y con enfoques multidisciplinarios”.

Simón Santana es estudiante de la carrera, y relata que “desde chico me interesaban los temas de coyuntura económica, y cuando llegó el momento de elegir inscribirme a una carrera no dudé en entrar a la página web de la facultad y ver qué opciones había. Elegí la Licenciatura en Economía porque me gustaron mucho las materias del plan de estudios”.

Al respecto, Simón cuenta que “Además de la formación en el aula, la Facultad de Ciencias Económicas me brindó oportunidades como la realización de una beca de tutoría de pares, que consiste en asesorar a estudiantes de primer año con la experiencia propia sobre la vida universitaria, y la participación de muchísimas actividades. Además en 2022 la Facultad me dio la posibilidad de tener una experiencia laboral como pasante en la Bolsa de Cereales de Entre Ríos que continúa hoy en día”.

Sobre el presente profesional y las posibilidades de inserción laboral que la Licenciatura en Economía ofrece, Simón comenta: “Me llevo muchos aprendizajes tanto para el mundo laboral o facultativo como para la vida misma. La carrera me dio muchos elementos para poder desenvolverme, y los conocimientos económicos que recibimos hoy me permiten trabajar y proyectarme. Estoy muy agradecido por los docentes y de la Universidad Pública en esta cuestión”.

La Facultad de Ciencias Económicas de la UNER es una Facultad integrante de la Universidad Pública, con sus carreras de Pregrado y Grado gratuitas. Además, ofrece diversos servicios a su comunidad académica: deportes, bienestar estudiantil, becas, espacios de estudio, gabinetes de computación, y posibilidades de inserción en extensión, cultura e investigación.