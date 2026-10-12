León XIV ratificó su visita a la Argentina antes de someterse a una operación

El Papa León XIV confirmó su intención de viajar en noviembre durante una audiencia con el arzobispo Jorge Lozano. La gira dependerá de su recuperación.

El papa León XIV ratificó este lunes su intención de visitar la Argentina en noviembre, durante una audiencia privada con el arzobispo de San Juan, Jorge Eduardo Lozano, celebrada en el Vaticano. El encuentro se produjo un día antes de la intervención quirúrgica a la que será sometido el Pontífice para extirparle un nódulo pulmonar detectado recientemente.

La visita al país está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, como parte de una gira sudamericana que también incluirá Uruguay y Perú. Aunque la realización definitiva del recorrido dependerá de la evolución médica del Papa, desde la Santa Sede no se comunicaron modificaciones en el itinerario.

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Según informó Infobae, al finalizar la audiencia, Lozano se despidió con un "hasta pronto", a lo que León XIV respondió: "Nos vemos en la Argentina". La frase fue interpretada como una señal de su voluntad de mantener los compromisos previstos, pese a la proximidad de la operación.

La reunión se desarrolló en la biblioteca del Palacio Apostólico y se extendió durante aproximadamente media hora, entre las 9.45 y las 10.15 de Roma. El arzobispo argentino había solicitado el encuentro aprovechando su participación en una actividad de la Federación Internacional de Acción Católica.

En declaraciones a La Nación, Lozano aseguró que encontró al Pontífice de buen ánimo, sereno y dispuesto a conversar sobre distintos aspectos de la Iglesia argentina. También señaló que el Papa se interesó por los preparativos de su próxima visita y las actividades programadas.

Los preparativos de la visita y las celebraciones

Durante la audiencia, ambos religiosos conversaron sobre los principales lugares donde se desarrollarán las actividades multitudinarias previstas en territorio argentino.

Entre los escenarios mencionados se encuentran el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires; la Basílica de Luján, en la provincia de Buenos Aires, y el predio de la Fábrica Argentina de Aviones, en Córdoba.

Lozano también transmitió al Papa las expectativas que genera su llegada entre los fieles argentinos y le brindó detalles sobre la organización de los encuentros.

La conversación incluyó otros asuntos vinculados con la actividad pastoral del arzobispo en San Juan. En ese marco, presentó documentos relacionados con el sínodo desarrollado en su arquidiócesis y abordaron cuestiones referidas al diálogo, la paz y la responsabilidad en el lenguaje público.

La audiencia había sido programada antes de conocerse el problema de salud del Pontífice y se concretó sin modificaciones, pese al anuncio realizado durante el Ángelus del domingo.

La operación y el período de recuperación

El Vaticano confirmó que León XIV será hospitalizado este martes 13 de octubre para someterse a una intervención destinada a extirpar un nódulo localizado en uno de sus pulmones.

El propio Pontífice había explicado que la lesión fue detectada durante controles médicos recientes y que los profesionales consideraron conveniente realizar una operación, debido a que se encontraba en una etapa inicial.

"Los médicos consideran oportuno intervenir. Por eso, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo", había señalado el Papa, quien también agradeció el acompañamiento espiritual de los fieles.

El portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, informó que el período de internación posterior a la cirugía será de aproximadamente siete días, aunque todavía deberán evaluarse los resultados de la intervención y las recomendaciones médicas para retomar las actividades oficiales.

La evolución de su salud será especialmente importante debido a la exigencia que representa una gira internacional con numerosos desplazamientos y encuentros multitudinarios.

La organización continúa sin modificaciones

Pese a la incertidumbre generada por el anuncio de la operación, los preparativos para recibir al Papa en la Argentina continúan de acuerdo con los cronogramas establecidos.

Fuentes vinculadas con la organización del viaje señalaron que no recibieron instrucciones de la Santa Sede para suspender o modificar las actividades previstas.

Los operativos contemplan la participación de autoridades nacionales, provinciales y municipales, además de las fuerzas de seguridad encargadas de garantizar la circulación y el acceso de los fieles a los distintos escenarios.

En Buenos Aires, Luján y Córdoba se trabaja en la planificación de dispositivos especiales ante la posibilidad de concentraciones multitudinarias. La coordinación incluye cuestiones relacionadas con el transporte, la seguridad, los servicios sanitarios y la recepción de peregrinos.

La gira sudamericana tiene previsto comenzar el 6 de noviembre en Uruguay, continuar por la Argentina entre el 8 y el 11 y finalizar en Perú el 17 de noviembre.

Por el momento, la intención del Pontífice es cumplir con el recorrido anunciado, aunque la confirmación definitiva dependerá de su recuperación y de las indicaciones que reciba después de la cirugía.