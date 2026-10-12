El pontífice León XIV será intervenido este martes 13 de octubre en Roma. El Vaticano informó que la lesión fue detectada en una etapa inicial.

León XIV será operado de un nódulo pulmonar y permanecerá internado una semana.

El papa León XIV anunció este domingo que deberá someterse a una intervención quirúrgica para extirparle un nódulo en uno de sus pulmones, detectado durante controles médicos recientes. Según informó la Santa Sede, la operación está prevista para este martes 13 de octubre y requerirá aproximadamente una semana de internación.

El propio pontífice comunicó la noticia después del tradicional rezo del Ángelus, desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano, ante los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro.

"Recientemente, durante algunos controles, los médicos me han encontrado un nódulo circunscrito en el pulmón. Ha sido localizado en una fase muy inicial y bien localizado", explicó León XIV, quien cumplió 71 años el pasado 14 de septiembre.

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El papa estadounidense señaló que los profesionales que lo atienden consideraron conveniente realizar una intervención quirúrgica para extirpar la lesión y que decidió seguir las recomendaciones médicas.

"Les agradezco su cercanía espiritual y me encomiendo a la oración. Gracias y buen domingo", expresó el pontífice durante el anuncio, en el que se mostró tranquilo ante los fieles.

Una semana de internación en Roma

Poco después de las declaraciones del Papa, el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, brindó precisiones sobre los plazos previstos para la operación y el posterior período de recuperación.

"En respuesta a las preguntas de los periodistas, puedo precisar que la intervención está prevista para los primeros días de la próxima semana y que el tiempo previsto de hospitalización postoperatoria es de aproximadamente una semana", indicó Bruni mediante una comunicación oficial.

La intervención se realizará en Roma, donde el hospital Gemelli dispone de instalaciones especialmente acondicionadas para la atención de los pontífices, que tradicionalmente reciben asistencia médica en ese establecimiento.

Hasta el momento, el Vaticano no difundió mayores precisiones sobre las características del nódulo ni sobre el procedimiento quirúrgico que se llevará adelante.

Expectativa por la gira a la Argentina

El anuncio se produce cuando faltan menos de cuatro semanas para el inicio de la gira apostólica que León XIV tiene programada por Uruguay, Argentina y Perú, entre el 6 y el 17 de noviembre.

La intervención y el período de recuperación generan expectativa en torno al cumplimiento de las actividades previstas durante el viaje, aunque la Santa Sede no comunicó modificaciones en el itinerario oficial.

De hecho, minutos antes de informar sobre su situación médica, el pontífice saludó a los integrantes de la Hermandad del Señor de los Milagros presentes en Roma y ratificó su intención de visitar Perú.

La evolución posterior a la cirugía será determinante para establecer las condiciones en las que León XIV podrá retomar sus compromisos públicos y afrontar el recorrido por Sudamérica.

Por ahora, el Vaticano mantiene la programación de la visita apostólica, mientras se aguardan nuevas comunicaciones oficiales sobre el estado de salud del Papa y su recuperación.