La tragedia de los Andes, en primera persona

El 14 de diciembre se estrenó en cines la película Sociedad de la Nieve que hace alusión a ese accidente que quedó en la historia. En ese marco, Antonio "tintín" Vizintin, uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes de octubre 1972, dialogó con Radio La Red Paraná (88.7) sobre todo lo que vivió hace 51 años: "La película es muy real te da mucha sensación de lo que vivimos, aunque fue mucho peor. Pero para el que no estuvo presente, es un gran baño de realidad de todo aquello por lo que tuvimos que pasar. Frío, cuando nos estrellamos, la avalancha, el sentimiento a los 10 días de que no nos buscaran, estar en la cordillera y sentir que estabas muerto para el mundo y llegar al punto de alimentarnos con los cuerpos de nuestros compañeros para sobrevivir, fueron golpes importantes".

El avión se estrelló aquel viernes 13 de octubre de 1972 en la Cordillera de los Andes en Chile y llevaba de viaje a un equipo de rugby uruguayo, familiares y amigos.

Antonio explica que por momentos los colmó la desesperación a tal punto de pensar que ellos merecían ese final tan angustiante: "No entendíamos el por qué con 19 años teníamos que estar soportando todos esos castigos y en algún momento pensamos que esto era un purgatorio, donde los buenos se morían y los malos eran los que sobrevivimos". Es por eso que el ex rugbier uruguayo insistió en que tuvieron que asimilar todo lo que vivían en esa montaña para poder sobrevivir: "Nos imaginábamos que atrás de esas grandes montañas había chilenos tomando helado, los semáforos, las calles, gente viviendo y nosotros encerrados en ese lugar espantoso". En el mismo marco, el sobreviviente comentó que era muy común que el grupo de pasajeros "jugara" a que estaba en Uruguay visitando lugares emblemáticos y comiendo comidas típicas: "Cuando nos dormitábamos, no lográbamos diferencias si era cierto o no".

Rescate

Días antes de la Navidad de 1972, el 22 de diciembre ocurrió el rescate que sorprendió al mundo entero, de ahí que se le llamara "milagro navideño". Para 16 sobrevivientes, la pesadilla de 72 días había terminado: "Ese día empezamos a jugar con el dial de la radio y escuchamos la noticia de que habían aparecido dos uruguayos en Chile. Nosotros sabíamos muy bien que eran nuestros compañeros tras una semana de caminata, y ahí comenzó la alegría de saber que nos venían a buscar. Eso fue a la mañana y recién a la tarde se produjo el hecho", comentó y agregó, con respecto a cómo es vivir luego de semejante acontecimiento: "La vida sigue. Fue un accidente así que hay que seguir viviendo y agradeciendo a nuestros compañeros que no están"

Antonio "Tintín" Vizintín

El sobreviviente fue a el Colegio Stella Maris en el barrio de de Carrasco en Montevideo y luego estudió en la Facultad de Derecho en la Universidad Pública de Montevideo. Era parte del equipo de rugby uruguayo, Old Christians Club donde Antonio era uno de los pilares, como lo fue para sus compañeros en aquellos días fríos en las montañas: "Fuimos venciendo como equipo, comandado por nuestro capitán Marcelo Perez Castillo", expresó a UNO Antonio ya que considera fundamental en la actualidad la disciplina y los valores del deporte para haber podido sobrellevar la tragedia de la mejor manera: "Hasta que no se pite, el partido no termina y eso lo sabíamos", expresó.

"A Marcelo lo perdimos en el alud y un poco se dividieron los poderes entre los primos (Adolfo y Eduardo) Strauch y los expedicionarios ( grupo al que pertenecía Antonio). Nosotros, los más chicos, éramos de los más cuidados por el capitán", precisó ya que a pesar de todo, considera que la situación sacó lo mejor del ser humano en el sentido de que se agudizó el ingenio."

El ex rugbier recuerda con mucha emoción mirar a sus compañeros fallecidos en alguna de las situaciones que les tocó atravesar y pensar constantemente que ese podría haber sido él o que tal vez sería el próximo en morir. "Fue un mes de caminar la nieve y conocer las horas donde podías caminar", expresó Antonio Vizintín, mayormente conocido por su apodo Tintín.

El sobreviviente es padre de dos hijos y abuelo de cuatro nietos: "Por lo general, a los 5 años de cada uno me he sentado a explicarles un poco qué fue lo que me pasó pero me ha pasado que me miran y me dicen 'ya sé' porque han vivido con fotos, entrevistas, películas y saben que sos alguien muy especial".

La Sociedad de la Nieve

La película del director español, J.A. Bayona, se estrenó el 14 de diciembre en todos los cines y posteriormente el 4 de enero a través de la plataforma digital Netflix. Solo 29 de sus 45 pasajeros sobreviven al accidente. Atrapados en uno de los entornos más hostiles del planeta, se ven obligados a luchar por sus vidas. Se trata de la película más vista en todo el mundo. La sociedad de la nieve ha hecho historia al estar preseleccionada en los Oscars en cuatro categorías, en concreto, ‘Mejor Película Internacional’, ‘Mejor Maquillaje y Peluquería’, ‘Mejor Banda Sonora’ y ‘Mejores Efectos Especiales’. En los Premios Goya, la cinta de Bayona opta a 13 galardones. "Es una película que realmente emociona, te prende de la pantalla, te hace sentir cosas, la amistad, los valores, el grupo que se sacrifica, el amor por el otro...", indicó Antonio ya que considera que es la película referida a la tragedia más cercana a la realidad. Por un lado, el sobreviviente explicó que sufrieron mucho ver la película pero estaban muy contentos por la gran producción y agradeció que 15 de los 16 sobrevivientes pudieron verla. Por otra parte, comentó que se filmó en espacios que son muy similares a la Cordillera, en el mismo lugar, en Montevideo, en los Maitenes (donde aterrizan los helicópteros con los rescatados) y algunas zonas de España. Además, contó que los actores lo llamaron en reiteradas ocasiones para tratar de imitar el personaje de la mejor manera posible: "Se merecen el Oscar".