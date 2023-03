La fotografía o el buen tiempo para aprender y emprender

Convencida de que nunca es tarde para acrecentar y profundizar el conocimiento, Cynthia Fistraiber resolvió hacerlo con los fundamentos y posibilidades de la fotografía, proceso que por distintas razones había dejado inconcluso durante muchos años. El impulso no se limitó a eso sino que, observando la buena acogida y devoluciones que generaban las imágenes que obtenía de la capital provincial y de la región, también lanzó su propio emprendimiento comercial, en cuyo taller sus fotos brotan como una vibrante explosión de color plasmada en cuadros y objetos de decoración y de uso cotidiano.

—En Capital Federal, en febrero de 1973, y al mes de vida mis abuelos, quienes me criaron, me trajeron a vivir a Paraná, a la zona del Parque Urquiza.

—¿Cómo era en tu infancia?

—Una zona privilegiada porque mi patio gigante y maravilloso de juegos era el parque, donde subíamos a los árboles, nos arrojábamos por las barrancas, mojarreaba con mi amiga Maya, que hoy está lejos, y nos escapábamos hasta Puerto Sánchez y a Bajada Grande. Amo nadar y andar en kayak.

—¿Qué actividad laboral desarrollaban tus abuelos?

—Mi abuelo, Jorge Isaac, nacido en 1914, era contador pero cuando entré en su vida ya había dejado de ejercer y se dedicaba de lleno a la escritura. Había sido periodista y guionista. Lo acompañaba a hacer investigaciones a la Biblioteca Popular y a distintos lugares de la ciudad, buscando historias, información y tomando fotos.

—¿Cómo era?

—Íntegro, como los que no abundan, y amante del arte, mi guía y modelo de vida. Tuve una educación bastante estricta, pero con amor.

—¿Qué presencia del arte había en lo cotidiano?

—Tenía sus rituales: se levantaba temprano, preparaba el mate, ponía la radio y escribía. Era su momento de inspiración. Tenía diapositivas y películas sobre arte y de los museos europeos, y recorría museos y exposiciones asiduamente.

—¿Y la abuela?

—Era la gerente de la familia (risas).

Cynthia Fistraiber fotografía fotógrafa 5.jpg Foto UNO/Juan Ignacio Pereira

El arte y el mandato

—¿Leías?

—Los clásicos infantiles; mi abuelo tenía una gran biblioteca. Me gustaba escribir cuentos sobre la vida cotidiana, hacer manualidades y dibujar.

—¿Otra afición?

—En la infancia estudié en Artes Visuales durante algún tiempo, hice esculturas y un poco de pintura, y ahora hace siete años que estoy en el coro de Ciencias Económicas. Trabajé desde los 19 años con un emprendimiento propio de fundas a medida para computadoras, y luego tuve un par de trabajos hasta que entré en un estudio contable.

—¿Qué imaginabas ser?

—Me gustaba ingeniería e informática pero el mandato familiar fue más fuerte, así que comencé Ciencias Económicas, pero no me recibí porque se me hizo cuesta arriba por cuestiones familiares.

—¿Qué materias de la secundaria te gustaban?

—Actividades plásticas, las sociales y no tanto Matemáticas.

Cynthia Fistraiber fotografía fotógrafa.jpg Foto UNO/Juan Ignacio Pereira

Un largo proceso y una concreción

—¿Cuál fue la primera aproximación a la fotografía?

—Sacaba pero no tan apasionadamente; a los 15 años tomé la foto de la portada del libro de mi abuelo y me enseñó algunos fundamentos. A los 23 años comencé en la Asociación de Fotógrafos Entrerrianos, con la fotografía analógica, pero no pude seguir por cuestiones familiares, aunque sabía que era un tema pendiente y que algún día lo concretaría, así que unos 20 años después, en 2022, volví en la era digital (risas), con el mismo profesor. Había seguido sacando fotos con el celular, así que tengo más de 50.000 (risas) y está que explota, porque recién hace un par de años que lo hago con cámara. Siempre estuvo presente aunque luego de la cuarentena cambié el horario de trabajo, descubrí que había vida fuera de la pantalla de la computadora (risas) y comencé a estudiar.

—¿Qué posibilidades y limitaciones encontraste en el teléfono?

—Al momento de las ampliaciones no tiene la misma resolución que la cámara, pero como tiene tres lentes, son muchas posibilidades. Igualmente, siempre lo tenés con vos.

Cynthia Fistraiber fotografía fotógrafa 1.jpg Foto UNO/Juan Ignacio Pereira

Tecnología y sensibilidad

—¿Alguna foto especial?

—A las urbanas les tengo mucho cariño y surgen espontáneamente.

—¿Con quién más te formaste?

— Con Mauricio Garín y Soledad Tessore, y en fotoperiodismo, con Gastón Renis.

—¿Qué te atrae registrar?

— Es mi verdadera forma de expresión ya que soy tímida e introvertida. Me gusta mostrar escenas de la calle o de la realidad que me trasmitan algo o conmuevan. Los paisajes me enamoran.

—¿Una urbana?

—Un día de lluvia había un señor tirado en la arcada de la esquina del jardín de infantes (Escuela del Centenario), quien se había puesto un paraguas roto a la altura de la cabeza. Era conmovedor por el desamparo. Estuve recabando información en los museos de la ciudad porque quiero hacer un fotolibro contrastando imágenes históricas y actuales del mismo lugar.

—¿Cuál fue la primera cámara?

—Una Nikon 3.400; es otro mundo por la calidad de las imágenes. Pero le tenía miedo porque hay que dedicarle tiempo y práctica. Ahora tengo una Nikon 7.500 y también saco con dron, que lo ves en el celular y manejás según las mismas reglas de la cámara. No es cuestión de tener el último o mejor equipo, es agudizar la observación, contar una historia en imágenes, dejar un mensaje y llevar a la reflexión. Se necesita paciencia y dejar fluir la sensibilidad; haciéndolo con pasión se logra transmitir.

—¿Un descubrimiento o gran impacto visto con el dron?

—La vista del Salto Ander Egg es divina y encontrar detalles que no se aprecian en todos los paisajes, como el interior del Islote Curupí.

—¿Qué reglas preservás al momento de fotografiar?

—Trato de respetar la de los tercios y los puntos de interés; me gustan la simetría y los ritmos.

—¿Qué le recomendarías a quien toma fotografías con el teléfono?

—Igual, dividir la imagen, tanto horizontal como vertical, en tres partes, dejando, por ejemplo, el cielo en un tercio, y los dos restantes tierra, o al revés; mantener el horizonte derecho…

—¿Cuándo sentiste que tus imágenes podían ser un buen producto comercial (ver recuadro)?

—Lo hago porque a los cuadros me gustaría tenerlos en mi casa, son los que me llaman la atención. Cuando comenzaron a gustar dije “deben estar buenos”, aunque estoy en continuo aprendizaje.

—¿En qué temáticas focalizás?

—Más que nada, paisajes, porque me gusta andar por todos lados; la fotografía urbana es más para gusto personal.

—¿Qué dirección tenés en las redes sociales?

—Paraná Canvas.

Cynthia Fistraiber fotografía fotógrafa 2.jpg Foto UNO/Juan Ignacio Pereira

“Subía fotos a las redes y a la gente le parecían cuadros”

A partir de las buenas devoluciones que tenían las publicaciones de sus fotografías en las redes, y más confiada con los conocimientos adquiridos en los últimos años, la fotógrafa encontró un nicho de mercado para su vasta producción de imágenes.

—¿Cómo iniciaste el emprendimiento?

—Fue en 2021 y en mayo se cumplirán dos años. Subía fotos a las redes y la gente me comentaba que “parecen cuadros”, entonces se me ocurrió hacer cuadros. Incluso amigas que pintan me las pedían como modelos para pintarlos. Así surgió la idea, en principio los hice para mí, vi que les gustaban a mis amigos y continué a través de las redes, más las ferias, ya que pertenezco a Manos Entrerrianas y al grupo de emprendedores de la municipalidad.

—¿Nunca habías explotado comercialmente la fotografía?

—No, no, recién estaba comenzando a aprender un poco más.

—¿Lo pensaste tal cual lo desarrollás actualmente?

—Pensé que no había nadie en la ciudad que hiciera algo por el estilo, para los turistas que vienen y quieren llevarse algo sobre nuestros paisajes, aunque también se han llevado algunas urbanas.

—¿Cómo es el proceso de trabajo hasta el producto final?

—Tomo las fotos, veo si necesitan edición, hago imprimir en tela canvas, que acá no hay, las láminas en Buenos Aires, y acá las monto sobre bastidores. Todo lo demás (imágenes de menor tamaño en distintos soportes) lo hago con la técnica de sublimado en MDF (fibras de densidad media), sobre la cual hice un curso en la Universidad Popular, al igual que de marketing digital.

—¿Qué características tiene la tela canvas?

—Es un lienzo sintético, resistente al Sol y que se puede limpiar.

—¿Y la técnica?

—En una impresora especial se imprimen las fotos y a través de calor se transfieren a las distintas superficies, como pueden ser posavasos, imanes, bandejas, tazas, libretas, agendas, rompecabezas para distintas edades y para gente con deterioro cognitivo, destapa botellas, atriles para celulares, porta sahumerios, etc. En el diseño me ayuda mi hijo de 13 años (risas). Tengo varios catálogos donde se pueden elegir las imágenes, los formatos y medidas.

—¿Qué se debiera tener en cuenta al momento de emprender?

—Lleva su tiempo y esfuerzo, pero se puede, y además hay bastante apoyo del propio sector de emprendedores, y también está el Club de emprendedores de la Facultad de Ciencias Económicas, que brinda cursos gratuitos de capacitación, al igual que en otros lugares. El año pasado participé de la Diseña Paraná, de la municipalidad, que seleccionó sobre 400 emprendedores anotados que debían pasar por un proceso de capacitación en diseño, marketing y otras materias, y que si lo pasabas se seleccionaban 40. Eso ayuda en la parte comercial, que es lo que uno no maneja. Hay que querer aprender y perfeccionar lo que uno hace.