Uno Entre Rios | Túnel subfluvial

Más de 46.000 vehículos pasaron por el Túnel Subfluvial en el recambio de quincena

Informaron desde el Túnel Subfluvial que durante el recambio de quincena circularon más de 46.000 vehículos. El grueso llegó desde Rosario, Córdoba y Santa Fe.

19 de enero 2026 · 21:30hs
El Túnel Subfluvial volvió a ser uno de los principales corredores turísticos del Litoral durante el recambio de quincena. Según precisaron autoridades del puesto caminero ubicado del lado de Paraná, el movimiento vehicular aumentó entre jueves y domingo, con cifras que reflejan el tránsito propio del período vacacional rumbo a distintos destinos de Entre Ríos, Brasil y Uruguay.

La dinámica del enlace vial, que históricamente concentra gran parte del turismo terrestre estival, se mantuvo con normalidad aunque con mayor exigencia operativa.

Los números desde el Túnel Subfluvial

El comisario Fabricio Erbetta informó que se registraron 25.122 ingresos y 21.130 egresos, señalando que la diferencia respecto del fin de semana anterior osciló entre 1.500 y 1.800 vehículos, lo que confirma el impacto del recambio de quincena, señala El Once.

Según se informó, el grueso del movimiento provino desde Rosario, Córdoba y Santa Fe, con destinos de salida hacia Uruguay y Brasil, además de las ciudades entrerrianas que ofrecen termas y atractivos de verano.

