El vialense Lisandro Alzugaray jugará en Universitario de Perú

Luego de tres años, Lisandro Alzugaray se fue de la Liga de Quito para sumarse al conjunto Crema, actual tricampeón de la liga peruana.

Lisandro Alzugaray se convirtió en un ídolo de la Liga de Quito.

Luego de tres exitosos años en los que ganó cuatro títulos, entre ellos la Copa Sudamericana de 2023, el vialense Lisandro Alzugaray dejó la Liga de Quito para mudarse al fútbol peruano, más precisamente a Universitario, el actual tricampeón de la liga incaica.

A sus 35 años, el ex-Atlético Paraná tendrá un nuevo desafío en su carrera y jugará por primera vez en el fútbol peruano, luego de desempeñarse en Argentina, Bolivia, Ecuador y Arabia Saudita.

Miguel Merentiel es baja en Boca para el debut en el Torneo Apertura

El Licha viene de marcar anotó 14 goles en 2025, de los cuales cinco de ellos fueron en la Copa Libertadores de América, en la que el conjunto de la capital ecuatoriana realizó una gran campaña llegando hasta semifinales.

En esta temporada el Principito y el conjunto Crema tendrán el desafío de lograr el cuarto campeonato consecutivo y realizar una buena labor en el certamen más importante del continente.

La bienvenida de Universitario