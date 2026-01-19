Cargó combustible en Federación, se fue sin pagar y fue detenido

Un hombre de 28 años oriundo de Concordia cargó combustible en Federación, pero fue detenido a los pocos minutos ya que no había pagado la cuenta.

La persona quedó a disposición de la justicia tras la acción cometida en Federación.

Personal del Comando Radioeléctrico de Federación intervino en un hecho de hurto en flagrancia ocurrido en la estación de servicios YPF de esa ciudad. El procedimiento se inició carca de las 21 del pasado sábado, cuando los efectivos advirtieron que un hombre, tras cargar combustible en un automóvil, se retiró del lugar sin abonar el importe correspondiente, dándose inmediatamente a la fuga.

Ante esta situación, se desplegó un operativo de búsqueda en la zona, logrando interceptar el rodado a pocas cuadras de la estación de servicios.

Una vez identificado el conductor, se constató que se trataba de un hombre mayor de edad, de 28 años, oriundo de la ciudad de Concordia, consignó Diario Río Uruguay.

Puesto el hecho en conocimiento de la Fiscalía en turno, se dispuso la detención del involucrado, quien quedó alojado a disposición de la Justicia por el delito de hurto en flagrancia.