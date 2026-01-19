Uno Entre Rios | Ovación | Miguel Merentiel

Miguel Merentiel es baja en Boca para el debut en el Torneo Apertura

Miguel Merentiel sufrió un desgarro en el amistoso en el que el Xeneize disputó contra Olimpia y no podrá jugar contra Deportivo Riestra.

19 de enero 2026 · 17:23hs
Miguel Merentiel será una baja sensible.

Boca sumó un nuevo dolor de cabeza en la previa del inicio oficial del Torneo Apertura: Miguel Merentiel sufrió un desgarro en el gemelo durante el amistoso ante Olimpia y quedó descartado para el debut del domingo frente a Deportivo Riestra en La Bombonera.

La lesión se produjo temprano, cuando el uruguayo pidió el cambio a los 15 minutos del primer tiempo tras sentir una molestia muscular y dejó el campo con visibles gestos de preocupación.

La baja de la Bestia complica aún más el panorama, ya que Boca también tiene entre algodones a Edinson Cavani y Milton Giménez, ambos con molestias físicas. Con ese escenario, el entrenador deberá evaluar cambios tácticos o nuevas variantes de nombres para sostener peso en ataque en el arranque del campeonato.

En ese contexto, Lucas Janson aparece como una alternativa de urgencia tras ingresar por Merentiel ante Olimpia, mientras que Alan Velasco, Brian Aguirre y Exequiel Zeballos son hoy las opciones con mejor disponibilidad, aunque se trata de futbolistas con características más asociadas al juego por banda.

La llegada de Marino Hinestroza a Boca, en stand-by

Mientras tanto, Boca sigue sin destrabar la llegada de Marino Hinestroza: Atlético Nacional aún no respondió formalmente la oferta cercana a los 5 millones de dólares y, en paralelo, Vasco Da Gama se metió en la negociación con una propuesta superior, lo que dejó la operación en pausa pese al interés del jugador en vestir la camiseta azul y oro.

