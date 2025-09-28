Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Bernardo Houssay

Hallazgos científicos de Bernardo Houssay y la yerba mate

Investigadores compartieron los últimos avances sobre los componentes de la yerba mate que estudió Bernardo Houssay y sus efectos en la salud humana.

28 de septiembre 2025 · 12:23hs
Hallazgos científicos de Bernardo Houssay y la yerba mate.

Hallazgos científicos de Bernardo Houssay y la yerba mate.

Durante la séptima Jornada Yerba Mate y Salud, celebrada el 19 de septiembre en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (FCEN/UBA), investigadores de distintas universidades públicas del país y de Uruguay compartieron los últimos avances sobre los componentes de la yerba mate y sus efectos en la salud humana.

El evento, organizado junto al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), tuvo además un capítulo histórico: la presentación de documentos inéditos del Premio Nobel de Medicina y Fisiología, Bernardo Houssay, quien ya en la década de 1930 había comenzado a estudiar científicamente esta infusión.

Un relevamiento nacional analizó el rumbo político y económico y las emociones generadas por  Javier Milei. Entre la Esperanza y la Decepción.

Sólo 3 de 10 argentinos están satisfechos con el rumbo político económico

Oscar Basa: Si no fuese por la familia, no hubiesemos podido trabajar y crecer en el Turismo

Oscar Basa: un referente turístico de Paraná y la región

Bernardo Houssay

Los escritos de Houssay, encontrados por el investigador Juan Ferrario, del Instituto de Biociencias, Biotecnología y Biología Traslacional (iB3-UBA) y el Conicet, datan de entre 1938 y 1944. Fueron elaborados a pedido de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate, organismo que funcionaba entonces. El hallazgo incluyó 28 reportes científicos y más de 100 cartas intercambiadas con colegas, en las que se analizaban distintos aspectos de la yerba mate. Todo el material fue donado a la Biblioteca Central de Exactas, donde se conservó, digitalizó y publicó bajo estándares internacionales para garantizar su preservación.

“Me enteré de su existencia leyendo un libro del investigador misionero Jerónimo Lagier, La aventura de la Yerba Mate. Allí se mencionaban trabajos de Houssay que nadie sabía dónde estaban.

Me desesperé por conseguirlos y empecé a buscarlos hasta encontrarlos”, contó Ferrario. El investigador, que habitualmente trabaja sobre el mal de Parkinson, dio con los documentos mientras preparaba junto a su colega Karla Johan Lorenzo el libro La ciencia del mate, editado por Siglo XXI dentro de la colección Ciencia que ladra.

El proceso de recuperación de los archivos demandó un trabajo archivístico minucioso. Lara Martínez, responsable del Archivo Histórico de Exactas, recordó que debieron reconstruir la trayectoria del material: “Detectar qué pasó con esos documentos desde los años 40, cuando estaban en el Instituto de Fisiología, hasta 2020, cuando aparecieron. Fueron 80 años en los que nada se sabía sobre ellos”.

Propiedades químicas

En paralelo al rescate histórico, la jornada ofreció una actualización científica de alto nivel. Investigadores de la Universidad de la República del Uruguay, de la Universidad Nacional de Misiones y de la Universidad Nacional de Rosario presentaron estudios sobre las propiedades químicas y fisiológicas de la yerba mate. Se abordaron temas como la composición de sus compuestos bioactivos, sus efectos sobre el sistema cardiovascular, el digestivo y el cerebro El doctor Nelson Bracesco, de la Facultad de Medicina uruguaya, reflexionó sobre la relevancia de estudiar la yerba mate en la región. La bioquímica Ana Thea, docente e investigadora en Misiones, detalló características químicas de la planta. Por su parte, el rosarino Lucas Brun explicó que el consumo de mate contribuye a la

salud ósea y puede colaborar en el control de la hipertensión, la obesidad y la diabetes. “No está comprobado que sea diurético ni que provoque gastritis”, aclaró Ferrario también presentó resultados de sus investigaciones sobre la relación entre yerba mate y Parkinson. Explicó que la infusión puede proteger neuronas dopaminérgicas, fundamentales para funciones motoras, cognitivas y hormonales, y que incluso mostró efectos positivos en la respuesta motora, el estado de alerta y la sensación de bienestar.

La historia de las jornadas comenzó en 2013 en la Universidad Nacional de Misiones. Desde entonces se realizan periódicamente en distintas sedes con el propósito de ampliar la investigación en torno a la yerba mate. Verónica Scalerandi, subgerenta técnica del INYM, destacó: “La divulgación es el alma de estas jornadas. Este año sumamos un espacio de intercambio entre investigadores, que fue muy enriquecedor”.

La funcionaria subrayó además la dimensión simbólica del encuentro: “Hoy se juntan dos banderas: la de la Comisión Reguladora de Yerba Mate, antecedente del INYM, y la de nuestros científicos actuales. Houssay, creador del Conicet, se reencuentra con quienes hoy siguen profundizando en la ciencia del mate”.

Así, la séptima edición de la Jornada Yerba Mate y Salud no solo consolidó un espacio de discusión científica sobre una de las infusiones más populares del mundo, sino que también tendió un puente entre la tradición investigadora argentina y los desafíos de la ciencia moderna.

Bernardo Houssay Yerba mate Científicos
Noticias relacionadas
Gualeguaychú pidió Justicia para Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo, las jóvenes víctimas del triple femicidio en contexto de narcotráfico. Imágenes: R2820

Gualeguaychú: marcha, flores al río y pedido de justicia para Lara, Brenda y Morena

Astrología. Este es el horóscopo correspondiente al domingo 28 de septiembre de 2025. Signo por signo, lo que depara el zodíaco.

Horóscopo del domingo 28 de septiembre de 2025

elecciones 2025: ¿ya probaste el simulador para votar?

Elecciones 2025: ¿Ya probaste el simulador para votar?

Piedras Blancas marchó por justicia para una joven abusada. Imagen: Piedras Blancas hoy.

Piedras Blancas marchó y pidió Justicia para la joven abusada cerca de un camping

Ver comentarios

Lo último

Emilia Mernes emocionó a Nogoyá, su pueblo natal, con un mensaje muy especial

Emilia Mernes emocionó a Nogoyá, su pueblo natal, con un mensaje muy especial

Patronato y Almagro ya juegan en barrio Villa Sarmiento

Patronato y Almagro ya juegan en barrio Villa Sarmiento

Aerolíneas Argentinas lanzó un plan para pagar pasajes en cuotas sin interés en vuelos nacionales

Aerolíneas Argentinas lanzó un plan para pagar pasajes en cuotas sin interés en vuelos nacionales

Ultimo Momento
Emilia Mernes emocionó a Nogoyá, su pueblo natal, con un mensaje muy especial

Emilia Mernes emocionó a Nogoyá, su pueblo natal, con un mensaje muy especial

Patronato y Almagro ya juegan en barrio Villa Sarmiento

Patronato y Almagro ya juegan en barrio Villa Sarmiento

Aerolíneas Argentinas lanzó un plan para pagar pasajes en cuotas sin interés en vuelos nacionales

Aerolíneas Argentinas lanzó un plan para pagar pasajes en cuotas sin interés en vuelos nacionales

Sólo 3 de 10 argentinos están satisfechos con el rumbo político económico

Sólo 3 de 10 argentinos están satisfechos con el rumbo político económico

Argentina debuta ante Cuba en el Mundial Sub 20

Argentina debuta ante Cuba en el Mundial Sub 20

Policiales
Vuelco en Basavilbaso con tres adolescentes heridos

Vuelco en Basavilbaso con tres adolescentes heridos

Concordia: hospitalizaron a un hombre apuñalado

Concordia: hospitalizaron a un hombre apuñalado

Piedras Blancas: marchan por Justicia para joven abusada

Piedras Blancas: marchan por Justicia para joven abusada

Pavón será nuevamente juzgado como coautor del femicidio de Micaela García

Pavón será nuevamente juzgado como coautor del femicidio de Micaela García

Choque fatal en Concordia: confirman que joven imputado manejaba ebrio y drogado

Choque fatal en Concordia: confirman que joven imputado manejaba ebrio y drogado

Ovación
Dueño de casa y de la pista: Mariano Werner ganó en Paraná

Dueño de casa y de la pista: Mariano Werner ganó en Paraná

Turismo Carretera 2000: Braian Quevedo ganó en Paraná

Turismo Carretera 2000: Braian Quevedo ganó en Paraná

El legado de Juan Cruz Mathé sigue vivo en cada rincón del CAE

El legado de Juan Cruz Mathé sigue vivo en cada rincón del CAE

Argentina debuta ante Cuba en el Mundial Sub 20

Argentina debuta ante Cuba en el Mundial Sub 20

Boca Juniors perdió ante Defensa y quedó afuera de la zona de clasificación a la Libertadores

Boca Juniors perdió ante Defensa y quedó afuera de la zona de clasificación a la Libertadores

La provincia
Paraná: renovaron la plaza Héroes de Malvinas

Paraná: renovaron la plaza Héroes de Malvinas

Oscar Basa: un referente turístico de Paraná y la región

Oscar Basa: un referente turístico de Paraná y la región

Valentina Cottonaro: la cerámica como un emprendimiento

Valentina Cottonaro: la cerámica como un emprendimiento

Boleta Única de Papel para renovar bancas en el Congreso

Boleta Única de Papel para renovar bancas en el Congreso

Gualeguaychú: marcha, flores al río y pedido de justicia para Lara, Brenda y Morena

Gualeguaychú: marcha, flores al río y pedido de justicia para Lara, Brenda y Morena

Dejanos tu comentario