Este sábado se celebra el Día Nacional del Gaucho

El día fue elegido en recuerdo a la primera publicación de El Gaucho Martín Fierro, el 6 de noviembre de 1872.

El Día Nacional del Gaucho se celebra el 6 de diciembre de cada año en la Argentina, con el objetivo de destacar uno de los símbolos culturales, literarios e históricos más importantes de la nación. Se trata de la primera publicación de El Gaucho Martín Fierro, un día como hoy en 1872.

La obra escrita por José Hernández se transformó en una de las más importantes del país, característica por sus versos en los que relata la vida y costumbres de la vida gauchesca.

Fue el 15 de diciembre de 1993 cuando se proclamó la ley 24.303 a través del decreto 1096/96, que declaraba el 6 de diciembre como el Día del Gaucho en Argentina. La iniciativa ordenó, también, crear la Comisión Nacional del Gaucho, una entidad orientada a la difusión y preservación de sus tradiciones.

José Hernández

Su autor, José Hernández, nació el 10 de noviembre de 1834 en los caseríos de Perdriel. Fue allí donde tuvo su primer contacto con el estilo de vida rural, que luego inspiraría gran parte de su obra.

A pesar de exiliarse en Brasil, Hernández volvió al país en 1872 de manera clandestina y fue en ese entonces cuando comenzó a escribir esta mítica obra en formato de poema narrativo. El texto aborda la vida de los gauchos en el país, un tema que resultaba poco popular en la época. Se sitúa especialmente en la región pampeana, donde Martín Fierro debía enfrentar las luchas y problemas contra injusticias sociales. El personaje era valiente, autodidacta y con espíritu heroico. Tras el éxito de este formato, escribió una segunda parte denominada La vuelta de Martín Fierro, que fue publicada en 1879.