Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Gaucho

Este sábado se celebra el Día Nacional del Gaucho

El día fue elegido en recuerdo a la primera publicación de El Gaucho Martín Fierro, el 6 de noviembre de 1872.

6 de diciembre 2025 · 14:45hs
Este sábado se celebra el Día Nacional del Gaucho

Dirección Departamental de Escuelas Diamante

Este sábado se celebra el Día Nacional del Gaucho

El Día Nacional del Gaucho se celebra el 6 de diciembre de cada año en la Argentina, con el objetivo de destacar uno de los símbolos culturales, literarios e históricos más importantes de la nación. Se trata de la primera publicación de El Gaucho Martín Fierro, un día como hoy en 1872.

La obra escrita por José Hernández se transformó en una de las más importantes del país, característica por sus versos en los que relata la vida y costumbres de la vida gauchesca.

Astrología. Este es el horóscopo correspondiente al domingo 7 de diciembre de 2026, Signo por signo lo que deparan los astros del zodía

Horóscopo del domingo7 de diciembre de 2025

El resumen anual de Google revela temas populares globales. Mundial de Clubes, El Eternauta y Papa Francisco, algunos de los más consultados en Argentina 

Google: qué fue lo más buscado en Argentina, durante 2025

Fue el 15 de diciembre de 1993 cuando se proclamó la ley 24.303 a través del decreto 1096/96, que declaraba el 6 de diciembre como el Día del Gaucho en Argentina. La iniciativa ordenó, también, crear la Comisión Nacional del Gaucho, una entidad orientada a la difusión y preservación de sus tradiciones.

El día fue elegido en recuerdo a la primera publicación de El Gaucho Martín Fierro, el 6 de noviembre de 1872.

Día del Gaucho 1.jpg

LEER MÁS: ¿Quién fue el Gauchito Gil y qué cuenta su leyenda?

José Hernández

Su autor, José Hernández, nació el 10 de noviembre de 1834 en los caseríos de Perdriel. Fue allí donde tuvo su primer contacto con el estilo de vida rural, que luego inspiraría gran parte de su obra.

A pesar de exiliarse en Brasil, Hernández volvió al país en 1872 de manera clandestina y fue en ese entonces cuando comenzó a escribir esta mítica obra en formato de poema narrativo. El texto aborda la vida de los gauchos en el país, un tema que resultaba poco popular en la época. Se sitúa especialmente en la región pampeana, donde Martín Fierro debía enfrentar las luchas y problemas contra injusticias sociales. El personaje era valiente, autodidacta y con espíritu heroico. Tras el éxito de este formato, escribió una segunda parte denominada La vuelta de Martín Fierro, que fue publicada en 1879.

Gaucho día Sábado José Hernández Argentina
Noticias relacionadas
Astrología. Este es el horóscopo correspondiente al sábado 6 de diciembre. Signo por signo lo que deparan los astros del zodíaco.

Horóscopo del sábado 6 de diciembre

Mapache cayó del techo, bebió whiskey y apareció ebrio en el baño de una licorería en Virginia.

Mapache cayó del techo, bebió whiskey y apareció ebrio en el baño de una licorería en Virginia

Pan dulce salado, una opción que llegó para quedarse en estas fiestas

Pan dulce salado, una opción que llegó para quedarse en estas fiestas

Horóscopo.

Horóscopo del viernes 5 de diciembre de 2025

Ver comentarios

Lo último

Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Gustavo Vergara: La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó

Gustavo Vergara: "La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó"

Ultimo Momento
Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Gustavo Vergara: La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó

Gustavo Vergara: "La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó"

Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Policiales
Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Ajustaron la pena a expolicía de la federal condenado por La Noche del Mimeógrafo

Ajustaron la pena a expolicía de la federal condenado por "La Noche del Mimeógrafo"

Feliciano: un hombre estuvo a punto de morir en un incendio

Feliciano: un hombre estuvo a punto de morir en un incendio

Un entrerriano murió en un choque en Uruguay

Un entrerriano murió en un choque en Uruguay

Detienen a supuesto jefe narco y secuestran dinero, drogas y autos

Detienen a supuesto jefe narco y secuestran dinero, drogas y autos

Ovación
Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Con un gol de Maravilla Martínez, Racing le ganó a Boca Juniors y es finalista

Con un gol de Maravilla Martínez, Racing le ganó a Boca Juniors y es finalista

Don Bosco es el tricampeón del Lanzamiento Lento +35 de la APS

Don Bosco es el tricampeón del Lanzamiento Lento +35 de la APS

Podio entrerriano en el cierre del año en Mina Clavero

Podio entrerriano en el cierre del año en Mina Clavero

Talleres se consagró campeón invicto de la temporada 2025 en Cadetes

Talleres se consagró campeón invicto de la temporada 2025 en Cadetes

La provincia
Gustavo Vergara: La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó

Gustavo Vergara: "La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó"

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Alerta amarilla por tormentas en el centro-norte de Entre Ríos

Alerta amarilla por tormentas en el centro-norte de Entre Ríos

Paraná: primeras sensaciones del nuevo transporte público

Paraná: primeras sensaciones del nuevo transporte público

La emotiva carta de la pareja de un chofer para los conductores que quedaron sin sus puestos de trabajo

La emotiva carta de la pareja de un chofer para los conductores que quedaron sin sus puestos de trabajo

Dejanos tu comentario