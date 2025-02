Enero 2025 fue el más caluroso de la historia

El mes de enero de 2025 fue catalogado como el enero más caluroso hasta ahora en la Tierra, según el observatorio europeo Copernicus. El primer mes de este año tuvo una temperatura media de 1,75º C mayor a la época preindustrial.

El enfriamiento que trae el fenómeno climático de La Niña no fue suficiente para que el calentamiento global no marcara un nuevo hito. Este aumento, de forma previsible, coincide con una suba en la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero producidas por la humanidad. Sin embargo, el resultado arrojado no fue tan previsible.