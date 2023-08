El Papa Francisco hizo la oración del Ángelus en Roma

“Jesús no quiere ser un protagonista de la historia, sino de tu presente; no un profeta lejano, sino el Dios cercano” , recordó el pontífice durante su reflexión antes de la oración mariana.

En general, expresó el pontífice, la gente piensa bien de Jesús, para muchos es “un gran maestro”, una persona “buena, justa, coherente, valiente; pero todo esto es demasiado poco”.

“Verlo como un personaje del pasado sería simplemente tener 'un bonito recuerdo' de un tiempo pasado y eso no le conviene a Jesús”, planteó, y se explayó: “De hecho, poco después también hace la misma pregunta a los discípulos: 'pero, ¿quién dicen ustedes que soy yo?', y a nosotros nos repite: '¿quién soy yo ahora ustedes?'“.

“Jesús no quiere ser protagonista de la historia, sino que quiere ser protagonista de tu hoy, de mi hoy; no un profeta lejano, ¡Jesús quiere ser el Dios cercano! Cristo no es un recuerdo del pasado, sino el Dios del presente”, sostuvo.

“Si fuera sólo un personaje histórico, imitarlo hoy sería imposible: nos encontraríamos ante el gran foso del tiempo y, sobre todo, ante su modelo, que es como una montaña muy alta e inalcanzable; querríamos escalarla, pero careceríamos de la capacidad y de los medios necesarios. En cambio, Jesús está vivo: recordémoslo, Jesús está vivo, Jesús vive en la Iglesia, Jesús vive en el mundo, Jesús nos acompaña, Jesús está a nuestro lado”, agregó.

Francisco afirmó que “su Palabra y su gracia nos acompañan 'en los caminos más difíciles'. En la vida, por tanto, no estamos solos” y profundizó: “El apóstol Pedro llama a Jesús 'el Cristo, el Hijo de Dios vivo', no un héroe del pasado, sino el que vino a 'compartir las alegrías y las fatigas de nuestro camino”.

“No nos desanimemos si a veces la cima de la vida cristiana nos parece demasiado alta y el camino demasiado empinado. Miremos a Jesús, siempre; miremos a Jesús que camina a nuestro lado, que acoge nuestras fragilidades, comparte nuestros esfuerzos y apoya su brazo firme y suave sobre nuestros hombros débiles”, pidió.

“Con Él cerca, tendámonos también la mano unos a otros y renovemos nuestra confianza: con Jesús, ¡lo que parece imposible por nosotros mismos ya no lo es!”, subrayó.

El Papa propuso hacerse hoy esa misma pregunta: “¿Quién dicen que soy yo?”, preguntarse si Jesús es para cada persona creyente “un gran personaje, un punto de referencia, un modelo inalcanzable” ¿O si es el Señor quien puede llevarme “donde no puedo llegar por mí mismo?”.

El pontífice concluyó proponiendo una especie de “examen de conciencia” que pide respuestas: “¿Jesús está realmente vivo en mi vida, y me pregunto: ¿Vive Jesús conmigo? ¿Es mi Señor? ¿Me encomiendo a Él en los momentos difíciles? ¿Cultivo su presencia a través de la Palabra y de los sacramentos? ¿Me dejo guiar por Él, junto con mis hermanos y hermanas, en la comunidad?”.

Al saludar a los fieles y peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro y tras rezar el Ángelus dominical, el Papa Francisco habló de su viaje al país asiático que emprenderá el próximo jueves. Una “visita muy deseada”, dijo, que será una oportunidad “para abrazar a una Iglesia pequeña en número, pero viva en la fe y grande en la caridad” y para encontrarse con “un pueblo noble, sabio y de gran tradición religiosa”.

El Papa Francisco se refirió así a su inminente partida hacia Mongolia, donde estará del 31 de agosto al 4 de septiembre. Un viaje apostólico bajo el lema de: “Esperar juntos”. Y confió, tras la oración del Ángelus, que se trata de una visita “muy deseada” a un país y a su pueblo, y con ocasión de un encuentro ecuménico e interreligioso, previsto para el domingo 3 de septiembre en el Teatro Hun.

“Será una ocasión para abrazar a una Iglesia pequeña en número, pero vivaz en la fe y en la caridad, y también para encontrarme de cerca con un pueblo noble, sabio y de gran tradición religiosa que tendré el honor de conocer especialmente en el contexto de un evento interreligioso”.

A continuación, el Santo Padre Francisco se dirigió a todos los mongoles, para manifestarles que está “feliz de viajar para estar entre ustedes como hermano de todos”, agradeciendo a las autoridades la invitación, así como a todos los que están trabajando para preparar el viaje y pidiéndoles que lo acompañen con la oración.