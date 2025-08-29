El horóscopo para este viernes 29 de agosto de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Hoy estará atractivo e irresistible. Una cantidad con la que no contaba le ayuda a saldar deudas. En el trabajo, más responsabilidad y menos tiempo libre, valórelo. Conveniente en su estado una dieta depurativa.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

El diálogo y la comprensión son fundamentales en las relaciones. Revise los pagos mensuales. En su trabajo, las labores cotidianas no le van a preocupar. Sigue con tensiones, intente relajarse.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Intente un acercamiento, su pareja lo está deseando. No gaste demasiado dinero, limítese a lo necesario. Súbase al carro tecnológico o se quedará atrás. Últimamente cuida poco su dieta, contrólese.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Llegan nuevas y desconocidas experiencias. Si le deben dinero, apriete las clavijas al deudor. Le ofrecerán un viaje de trabajo, acéptelo y se alegrará. Sería conveniente para su salud un período de descanso.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

La incertidumbre reinará en el plano sentimental. Día de abundancia económica, concédase algún capricho. A pesar de las numerosas tareas laborales, sale airoso. Por su salud, no acumule cansancio.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

No deje que el aburrimiento se instale en sus relaciones. Verá satisfechas todas sus necesidades financieras. Hoy tendrá un día agotador en su trabajo. Duerma un mínimo de ocho horas para encontrarse mejor.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

No se anticipe a lo que su pareja le va a decir. La actitud de su socio dificulta sus planes de ahorro. Algo está frenando su evolución profesional. Cuidado con los medicamentos caducados.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Si está pensando en terminar su relación, hágalo ya. Con su intuición tendrá mucha suerte en los juegos de azar. Seguridad en el terreno profesional, los jefes le apoyan. Procure no acumular tensiones.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

No confunda una buena amistad con algo diferente. No haga locuras con su dinero, trate de ahorrar algo. Algún compañero puede echarle por tierra su reputación. Dedique el tiempo libre que tiene a cuidar su salud.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

El amor y los afectos serán causa de satisfacción. Debe ahorrar todo lo posible, pronto necesitará dinero. Procure que el éxito profesional no se le suba a la cabeza. Su salud empezará a mejorar.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Las tensiones con su pareja irán en aumento. Si va a comprar un inmueble, hoy es el día. La jornada laboral transcurrirá sin incidencias. Forzando tanto la máquina el organismo le pasará factura.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Limite su protagonismo y deje actuar a su pareja. Su economía marcha mucho mejor. La oferta laboral que le van a hacer es muy interesante. Buena forma física, pero un poco de ejercicio no le irá mal.