El Himno Nacional emocionó al público antes del partido de Argentina La Escuela de Arte en Música de Paraná y la Banda Sinfónica de San Benito interpretaron el Himno Nacional Argentino frente al Shopping La Paz 22 de junio 2026 · 14:25hs

FERNANDA RIVERO / DIARIO UNO La Escuela de Arte en Música de Paraná y la Banda Sinfónica de San Benito interpretaron el Himno Nacional Argentino frente al Shopping La Paz FERNANDA RIVERO / DIARIO UNO

La previa del partido entre Argentina y Austria sumó este lunes un momento cargado de emoción en Paraná. Frente al Shopping La Paz, sobre calle Chile, la Escuela de Arte en Música de Paraná, que funciona en el Colegio Nacional, junto a la Banda Sinfónica de la Municipalidad de San Benito, interpretó el Himno Nacional Argentino ante el público que aguardaba el comienzo del encuentro.

Argentina: la previa del encuentro de la Selección tuvo música y aplausos en calle Chile FERNANDA RIVERO / DIARIO UNO Familias, grupos de amigos y seguidores de la Selección se acercaron para disfrutar de la previa organizada en el lugar, donde el partido podrá seguirse a través de una pantalla gigante. Muchos acompañaron la interpretación cantando las estrofas del Himno, mientras otros registraron el momento con sus teléfonos celulares.

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