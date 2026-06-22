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El Himno Nacional emocionó al público antes del partido de Argentina

La Escuela de Arte en Música de Paraná y la Banda Sinfónica de San Benito interpretaron el Himno Nacional Argentino frente al Shopping La Paz

22 de junio 2026 · 14:25hs
La Escuela de Arte en Música de Paraná y la Banda Sinfónica de San Benito interpretaron el Himno Nacional Argentino frente al Shopping La Paz

FERNANDA RIVERO / DIARIO UNO

La Escuela de Arte en Música de Paraná y la Banda Sinfónica de San Benito interpretaron el Himno Nacional Argentino frente al Shopping La Paz
El Himno Nacional emocionó al público antes del partido de Argentina

FERNANDA RIVERO / DIARIO UNO

La previa del partido entre Argentina y Austria sumó este lunes un momento cargado de emoción en Paraná. Frente al Shopping La Paz, sobre calle Chile, la Escuela de Arte en Música de Paraná, que funciona en el Colegio Nacional, junto a la Banda Sinfónica de la Municipalidad de San Benito, interpretó el Himno Nacional Argentino ante el público que aguardaba el comienzo del encuentro.

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Familias, grupos de amigos y seguidores de la Selección se acercaron para disfrutar de la previa organizada en el lugar, donde el partido podrá seguirse a través de una pantalla gigante. Muchos acompañaron la interpretación cantando las estrofas del Himno, mientras otros registraron el momento con sus teléfonos celulares.

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Al finalizar la presentación, el público respondió con un gran aplauso y una ovación para los músicos.

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