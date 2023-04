Dengue: cómo es la batalla molecular para frenar al virus

El virus del dengue , la enfermedad transmitida por los mosquitos Aedes Aegypti y Aedes Albopictus, despertó todas las alarmas en el país, y Entre Ríos no está ajena a esta problemática de salud. El actual brote es comparado con los que hubo en 2020 y 2016. Investigadora del Instituto Leloir contó a UNO cómo es la investigación molecular que busca desentrañar las claves biológicas para neutralizar la replicación del virus en el cuerpo humano.

Luana De Borba.jpg

La pelea contra esta enfermedad viral se realiza en todos los planos: con campañas públicas sanitarias en los medios y en vía pública; con bloqueos sanitarios en las zonas "calientes" y, además, a nivel molecular, donde entran en escena especialistas en microbiología y enfermedades infecciosas que intentan desentrañar los flancos débiles del virus para neutralizarlo.

Al respecto, UNO dialogó con Luana De Borba, Investigadora Asistente del Grupo de Virología Molecular de la prestigiosa Fundación Instituto Leloir (FIL) e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), principal organismo dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología en el país. La viróloga fue la primera autora que describió un mecanismo que actúa como un freno interno del virus del dengue en mosquitos. El trabajo fue publicado en 2019 en la revista “mBio”, de la Sociedad Estadounidense de Microbiología.

"En el laboratorio tratamos de entender al virus: buscamos saber cómo funciona el mecanismo del genoma. El conocimiento que generamos en el laboratorio es conocimiento básico para que se puedan estudiar posibles estrategias antivirales, medicamentos o vacunas", explicó la Licenciada en Biología y Doctora en Biología Molecular y recordó que este tipo de virus brota con virulencia cada dos o tres años. En Argentina, los últimos grandes brotes fueron en 2016 y 2020.

LuanaDeBorba.jpg Luana De Borba, investigadora de la Fundación Instituto Leloir. Crédito Agencia EFE.

En 2019, los científicos de la Fundación Instituto Leloir (FIL) comprobaron que el virus del dengue alberga en su maquinaria interna un fragmento genético que no favorece su replicación en el mosquito vector, como se pensaba, sino que la frena. En ese sentido, De Borba explicó que los esfuerzos están puestos en comprender ese mecanismo de replicación del virus del dengue.

En un lenguaje llano, resumió: "Vemos etapas que se pueden bloquear para que el genoma no se propague. También vemos proteínas virales que son importantes para la infección del virus y podemos ver regiones de esas proteínas en las que se pueden usar un medicamento que bloquee la función de esa proteína. Eso haría que el virus no se propagase. Estamos estudiando el mecanismo de acción de esas moléculas y que ese conocimiento sirva a los grupos que estudian drogas antivirales para que puedan intentar descubrir una droga".

La investigadora recordó que, por ahora, no existe un medicamento que pueda combatir de manera efectiva al virus del dengue. "Hasta el día de hoy no hay ninguna droga antiviral efectiva. Lo que se hace es tratar los síntomas que tiene el paciente", sentenció. No obstante, refirió que en algunos países del mundo hay dos vacunas con licencia, pero que su uso es, por ahora, muy restrictivo.

Luana De Borba dengue.jpg

Sin anticuerpos cruzados

Sobre la posibilidad de que una persona infectada con el dengue pueda producir anticuerpos ante una futura reinfección, De Borba señaló que existe un escollo: el cuerpo no logra generar "anticuerpos de reacción cruzada".

Así lo explicó: "Hay cuatro serotipos de dengue. Es decir, son cuatro virus parecidos pero no distintos. Por eso se le llama serotipo. El problema con la reinfección es que el organismo no genera anticuerpos de reacción cruzada: el anticuerpo que reconoce un serotipo no reconoce al segundo".

Y graficó: "Por ejemplo, cuando te infectás con el dengue tipo 4, que había circulado en 2020, estás protegido contra el dengue tipo 4. Los anticuerpos te protegen contra ese serotipo por mucho tiempo. Así, si hoy te infectás con dengue tipo 2 ese anticuerpo que tenés no es capaz de neutralizar al virus y defender el organismo, sino que genera una interacción que ayuda al virus a entrar al organismo. No te protege sino que te puede desfavorecer. Eso, en algunos casos, puede generar una infección más grave. No es 100% que va a pasar, pero sí aumenta las chances de desarrollar una infección más grave".

Luana De Borba Conicet estudios sobre dengue Portada.jpg

Dos vacunas en estudio

La investigadora del FIL y Conicet resaltó que hoy, en el mundo, hay dos vacunas contra el dengue que cuentan con licencias, pero aún son muy restrictivas en cuanto a su aplicación. "Hay dos vacunas que están licenciadas en el mundo: una es la Dengvaxia, licenciada por la fabrica Sanofi Pasteur, de Francia. Esta tiene muchas restricciones de uso. Por ejemplo, se recomienda sólo a pacientes que tuvieron dengue anteriormente, porque vieron que los pacientes que nunca tuvieron la enfermedad respondieron en contra de la vacuna. Fue una respuesta que no era la esperada. También la vacuna es restrictiva en cuando a la edad. La segunda vacuna es la Takeda, de un laboratorio japonés. Ésta fue licenciada en algunos países de Europa, en Brasil y hoy está en manos de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT. Esta vacuna se mostró más efectiva que la anterior: tiene un rango de edad mayor, de 4 a 60 años, y no tiene efectos en pacientes que no tuvieron dengue antes. Se vio una eficacia del 80%", precisó De Borba.

Finalmente, la especialista refirió que en la región se lleva a cabo la Red Panamericana de Dengue, que este año se realiza en el mes de noviembre, en Perú. Allí, estudiosos de diferentes ramas de la ciencia biológica expondrán sus aportes sobre este insidioso virus. "La red está compuesta por varios grupos de investigación de Latinoamérica, y que el área científica es coordinado por la doctora Andrea Gamarnik, jefa del Laboratorio de Virología Molecular de la FIL. Es un congreso donde se debaten todos los aspectos que tienen que ver con la enfermedad: epidemiológica, biología molecular, patogenia y diagnóstico", señaló.

Recalcó que, mientras las investigaciones buscan cómo combatir al dengue, la población debe seguir a pie y juntillas las recomendaciones de los organismos de salud: "Como no tenemos una vacuna eficaz y drogas antivirales que puedan ayudar contra la infección, lo único que podemos hacer es evitar la propagación del mosquito, usando repelentes y desechando los reservorios donde se pueda reproducir".

Luana De Borba Conicet estudios sobre dengue 2.jpg

El Informe de Salud

El martes, el Ministerio de Salud de la Nación informó que el Instituto Nacional de Enfermedades Virales (INEVH) “Dr. J. I. Maiztegui” realizó los estudios de secuenciación genómica e indicó que en todas las muestras estudiadas de dengue serotipo 1 se identificó el genotipo V (el que circula históricamente en Argentina).

Además, detalló que en todas las muestras estudiadas de dengue serotipo 2 se detectó el genotipo II-Cosmopolita, "lo que marca la introducción de este genotipo en el país, ya que el que se había detectado hasta el año 2022 era el Genotipo III -Sudeste Asiático-Americano. Este genotipo ya había sido reportado previamente en la región (primero en Perú, en 2019, y posteriormente en Brasil, en 2021)".

La cartera sanitaria también precisó que en Argentina "han circulado los 4 serotipos de dengue en diferentes años y magnitudes". "El DENV-1 ha sido responsable del mayor número de casos (atribuible a las epidemias de 2009, 2016 y 2020 y ha circulado en 18 (contando el actual) de los 26 años que han pasado desde la reemergencia de la enfermedad en el país). Es decir que la mayor parte de la población fue expuesta al DENV-1. En tanto, el serotipo DENV-2 ha sido detectado en Argentina en diversas provincias y en 13 (contando el actual) de los 26 años, pero con una incidencia y un alcance territorial mucho menor al del DENV-1. Sin embargo, en este año el DENV-2 es el serotipo predominante, pero con una dispersión que alcanza al menos a 10 jurisdicciones de las 15 afectadas hasta el momento", añadió.

larvas de dengue.bmp

En cuanto a la cantidad de casos registrados, reportó que hasta la semana epidemiológica 14, es decir hasta el 8 de abril, se notificaron en el país 41.257 casos de dengue, de los cuales 37.914 adquirieron la infección en la Argentina. Y precisó que "la circulación de este virus se ha identificado en 15 jurisdicciones correspondientes a cuatro regiones: Región Centro (Buenos Aires; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Córdoba; Entre Ríos; Santa Fe); región Cuyo: San Luis; región NEA (Corrientes; Formosa; Chaco) y región NOA (Catamarca; Jujuy; La Rioja; Salta; Santiago del Estero y Tucumán)".

"Los casos acumulados registrados hasta el momento en la presente temporada están por encima de los dos años previos, y comparando con las dos epidemias previas se encuentran un 48,4% por encima de los registrados para el mismo periodo en 2020 y 27% por encima del número de casos para el mismo período del año 2016", completó el informe sanitario.

dengue.jpg El avance del dengue interpela a la comunidad ante la falta de adherencia a las medidas de prevención.

Síntomas

Los síntomas del dengue son fiebre acompañada de uno o más de los siguientes síntomas: dolor detrás de los ojos; de cabeza; muscular y de articulaciones; náuseas y vómitos; cansancio intenso; aparición de manchas en la piel y picazón; sangrado de nariz y encías.

El Ministerio de Salud de la Nación refirió que en el actual brote, "el 58% presentó alguna manifestación gastrointestinal (diarrea, vómitos, náuseas o dolor abdominal) asociados a los síntomas clásicos de la enfermedad".

Finalmente, se recordó que ante un diagnóstico de dengue es preciso seguir las indicaciones del personal de salud y asistir a las consultas de seguimiento y control. Si al momento de disminuir la fiebre o en los días posteriores, alguno de los síntomas se agudiza, reaparece, o se detectan síntomas nuevos (dificultad para respirar, dolor abdominal intenso, sangrado profuso de mucosas, irritabilidad a somnolencia, vómitos recurrentes), es pertinente realizar una consulta médica inmediata.

Gonzalo Núñez/de la Redacción de UNO