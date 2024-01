Chubut: "El incendio fue intencional y seguirá por las condiciones climáticas"

La secretaria de Bosques en Chubut, Cecilia Gajardo, explicó que en este momento se encuentra una dotación de 131 brigadistas trabajando en la línea de fuego en el Parque Nacional Los Alerces a raíz del incendio que inició el pasado jueves. Consumió más de 1800 hectáreas en su mayoría de especies nativas en una zona montañosa de difícil acceso. "No se trata de un incendio accidental, Sino que se presume que seria intencional y en este momento es materia de investigación" , indicó a Radio La Red Paraná y argumentó que coincide con otros patrones de fuego iniciados en la misma zona en otra temporada: "Se prenden dos o tres focos en la ladera que se unifican luego, en una zona donde no hay camping ni gente que transite". En cuanto al trabajo de los brigadistas, Gajardo comentó que se trabaja con herramientas manuales como cortafuegos y hay helicópteros y aviones hidrantes que trabajan incansablemente en la zona. Se espera otro medio aéreo para los próximos días.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gobierno del Chubut (@chubutgobierno)

Por otro lado, la secretaria dijo que al encontrarse en verano, las temperaturas no ayudan a la merma del fuego: "Tenemos de 25° a 30° desde hace varios días y hay una pequeña probabilidad de precipitaciones para este miércoles a la noche. Si sucediera, sería paliativo pero no significativo", dijo ya que hace 60 días no llueve en Chubut y la presencia del viento coopera para que avance el fuego en la zona del Parque Nacional. El Comando Unificado dirige las acciones en el terreno en conjunto con el Servicio Provincial y Nacional del Manejo del Fuego. Finalmente, explicó que hay un Comando Unificado del Manejo del Fuego en Córdoba y Misiones que envían sus brigadistas para palear el fuego pero el área regional no ayuda ya que se encuentran en la misma situación, expectantes a que se generen focos de incendios incontrolables por el calor.