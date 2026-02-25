El CGE difundió orientaciones institucionales para acompañar el Último Primer Día

El CGE publicó un documento de la Dirección General de Planeamiento de Entre Ríos que brinda lineamientos educativos y preventivos para abordar el UPD.

El Consejo General de Educación (CGE), puso a disposición de las instituciones educativas un recurso con orientaciones institucionales para el abordaje del Último Primer Día (UPD), que se ha convertido en una tradición de los estudiantes que cursan el último año de la Educación Secundaria.

El material elaborado por la Dirección General de Planeamiento, a través de la Coordinación de Políticas Transversales, está destinado a equipos de supervisión, directivos, docentes y demás actores del nivel secundario de la provincia de Entre Ríos, y tiene como propósito ofrecer lineamientos conceptualmente fundamentados que acompañen el tratamiento institucional de este acontecimiento. El documento integra aportes de recursos provinciales y nacionales vinculados a juventudes, consumos problemáticos y lógicas de cuidado.

"El Último Primer Día (UPD), en tanto práctica social y cultural, expresa procesos de construcción identitaria, pertenencia grupal y el pasaje de una etapa vital. En los últimos años, este ritual se ha expandido y resignificado en distintos territorios, incorporando dinámicas propias de la sociedad de consumo y, en numerosos casos, excesiva ingesta de alcohol y otras sustancias, lo que lo ha convertido en un emergente a abordar desde el ámbito educativo", señala el texto.

reunión padres último primer día.jpg

Perspectiva educativa y de derechos

Desde una perspectiva educativa y de derechos, el documento subraya que el UPD interpela a las instituciones escolares y a la comunidad educativa en su conjunto a construir respuestas pedagógicas, institucionales y comunitarias, con enfoque preventivo y de cuidado. En este sentido, se promueve evitar miradas exclusivamente punitivas, sancionatorias o prohibicionistas, y avanzar en estrategias de acompañamiento que fortalezcan el diálogo, la corresponsabilidad y la presencia adulta.

El recurso se encuentra disponible para su descarga en el Portal Aprender y busca constituirse en una herramienta de trabajo que favorezca la planificación anticipada, el trabajo articulado con las familias y la generación de acuerdos institucionales que prioricen el cuidado integral de las y los estudiantes en el marco del inicio del ciclo lectivo.