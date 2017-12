¿Terminó el romance?: Qué dijo Pampita sobre el distanciamiento con Pico Mónaco

Tras su escandalosa separación de Benjamín Vicuña hace dos años, Carolina Ardohain apostó nuevamente al amor con Juan Mónaco. Al principio mantuvieron silencio, pero después de que salieron unas fotos de ellos juntos en un viaje romántico que hicieron a Ibiza, confirmaron su noviazgo a finales de 2016.





La relación se fue fortaleciendo y captó el interés de los programas de televisión y las revistas. Empezaron a convivir y armaron una familia ensamblada con los cuatro hijos que ella tiene de su relación anterior con el actor chileno. Incluso, hace poco, el tandilense manifestó sus deseos de convertirse en padre: "Es una es una cuenta pendiente que es inminente. Creo que va a llegar, las cosas están muy bien, la verdad estoy muy estable con mi pareja".





Ahora comenzaron a circular fuertes rumores de una separación entre Pampita y Pico. ¿El motivo? Habría una tercera en discordia. El jueves por la noche, al término del programa ShowMatch, la jurado del certamen paró unos minutos para charlar con la prensa sobre su supuesto distanciamiento del ex tenista.









"Me imaginé que me lo iba a preguntar. Y la respuesta es que no tengo nada que contarles. Me voy a mantener así, es lo único que les puedo decir", dijo al ciclo Nosotros a la mañana. Ante la insistencia sobre cómo estaba su relación con Mónaco, contestó: "No quiero hacer ningún comentario y espero que lo respeten".









Finalmente, la conductora del programa Pampita Online dijo frente a las cámaras: "Me tengo que ir a dormir. ¿Algo más? De verdad, mañana tengo un acto de mi hijo en el colegio a las ocho en punto y ya son casi las dos de la manaña. Chau". Luego, se subió a su camioneta y se retiró de los estudios de La Corte.









Al no haber desmentido una crisis, Pampita aumentó las sospechas de que algo malo pasa con su novio. Habrá que esperar que alguno de los protagonistas se anime a contar la verdadera historia.





Fuente: Teleshow