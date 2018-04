Ricky Martin se arrepiente de haber ocultado ser homosexual

En una entrevista ofrecida a la revista británica Attitude, Enrique Martín Morales, para todo el mundo Ricky Martin, quien interpretó recientemente a Antonio D'Amico, novio de Gianni Versace en la serie American Crime Story, volvió a ahondar en sexualidad y explicó que gracias a la tira pudo revivir todo lo que hizo para ocultar su condición de homosexual.





"El nivel de injusticia con el que nosotros como comunidad estábamos lidiando en aquel momento era muy duro", manifestó el cantante de 46 años. Y completó: "Yo era un hombre gay enclosetado que estaba ocultándome de mis compañeros. Tenía relaciones con otros hombres que estaban en el closet y tenía otras relaciones con hombres que no lo estaban, pero que por mí volvieron allí. La serie de Versace me ha hecho revivir todo lo que hice para ocultar mi homosexualidad".





Asimismo, también explicó que en aquel momento se sometió a su carrera "por completo", y que esa fue una de las razones por la cual no quiso hacer pública su elección sexual. "No abrí las puertas a nuevas relaciones, y no estoy hablando de relaciones románticas, estoy hablando de cualquier relación, porque no quería que la gente me conociera demasiado. Ni siquiera me sentaba y mantenía una relación genial con productores increíbles o grandes directores de cine porque temía que si pasaban más de dos horas sentados conmigo conocerían mi naturaleza", avanzó.





Además de centrarse en su aspecto más íntimo, y dada su participación en la serie de Gianni Versace, la estrella latina dio su punto de vista acerca de la muerte del reconocido diseñador italiano. "Lo que mató a Gianni Versace fue la homofobia. No es la forma en que murió, es la forma en que se permitió que sucediera. Tenemos que tener cuidado porque la historia tiende a repetirse, Gianni Versace fue asesinado por un hombre que estaba en la lista de los 'Más Buscados' del FBI. Este hombre vivía en Miami, pero debido a que era un hombre gay que mataba a otros hombres homosexuales, todos miraron hacia el otro lado. Eso es lo que me enfurece ", dijo al respecto.





Fue en 2010 y a través de un comunicado en su página web que Ricky Martin optó por manifestarle al mundo su condición de homosexual. Hoy, casi una década después de aquella confesión, está casado con su pareja, el artista Jwan Yosef, y tiene dos hijos, Matteo y Valentino (ambos de 9 años, a quienes el boricua engendró a través de una gestación subrogada).





A su vez, a pesar de haber enfrentado críticas e insultos por haber tomado la decisión de vivir con libertad, Ricky ya había afirmado que se siente "más querido que nunca". Y, al respecto, concluyó: "Probablemente la gente me quiere más porque yo me quiero más, y la gente lo percibe. Aceptar mi homosexualidad fue una cuestión de autoestima".





Fuente: clarin