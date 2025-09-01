Nicolás Vázquez y Gimena Accardi tuvieron un tierno intercambio en redes tras su divorcio

En medio del cierre de la obra "En otras palabras", protagonizada por Gimena Accardi y Andrés Gil, se produjo un sorpresivo intercambio en redes entre Gimena Accardi y su exesposo, Nicolás Vázquez, director de la puesta

En medio del cierre de la obra En otras palabras, protagonizada por Gimena Accardi y Andrés Gil, se produjo un sorpresivo y cordial intercambio en redes entre Accardi y su exesposo, Nicolás Vázquez , director de la puesta.

Tras la última función, Vázquez publicó en la cuenta oficial de Instagram de la obra: “Gracias a cada uno por darlo todo. Hicimos una obra hermosa y única. Orgulloso de todo el equipo que formé. Y gracias al público por tanto amor”. La actriz no dudó en responder: “El mejor director de mi vida. ¡Gracias por tanto!”, lo que dio lugar a un cariñoso guiño del actor: “Sos una actriz excelente. Hiciste un trabajo espectacular” acompañado de un emoji de corazón.

El intercambio dejó ver que, pese a la separación y al divorcio express que siguió a la confesión pública de una infidelidad por parte de Accardi, existe buena onda entre ambos. Además, el propio Andrés Gil y su pareja, Candela Vetrano, sumaron comentarios de apoyo en la publicación.

La obra, que recorrió la calle Corrientes y diversas localidades del interior del país, cerró este fin de semana su ciclo en Buenos Aires. La cuenta oficial compartió un video de despedida con un mensaje dirigido al público: “¡Gracias por acompañarnos en esta gran historia de amor!”.

Si bien Gil fue mencionado en algún momento como “tercero en discordia” en el contexto de la separación de Accardi y Vázquez, ambos actores aclararon rápidamente que no existió vínculo amoroso entre ellos.