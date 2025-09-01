Uno Entre Rios | Escenario | Harlem Festival

Santa Fe se prepara para el Harlem Festival 2025

El Harlem Festival regresa a Santa Fe los días sábado 11 y domingo 12 de octubre en el Predio Estación Belgrano. Tocarán No Te Va Gustar, La Joaqui, Las Pastillas del Abuelo y la Bersuit, entre otros

1 de septiembre 2025
El Harlem Festival regresa a Santa Fe con su séptima edición los días sábado 11 y domingo 12 de octubre de 2025, en el Predio Estación Belgrano. Durante dos jornadas, el festival ofrecerá tres escenarios, gastronomía, actividades y una programación que reúne a artistas nacionales de distintos géneros, consolidándose como uno de los festivales conceptuales más destacados del país.

Harlem Festival 2025

El line up del primer día incluye a No Te Va Gustar, La Joaqui, Estelares, Fabiana Cantilo, Louta, Zoe Gotusso, Dante Spinetta, Zeballos, Swaggerboyz, Blair, Tussiwarriors, Cabezones, Un Muerto Más, Daniela Milagaros, Laser Flip, y el cierre de 2 horas a cargo de Mariano Mellino.

El segundo día contará con Las Pastillas del Abuelo, Bersuit, C.R.O, Santiago Motorizado, Cardellino, Ramma, Silvestre y la Naranja, Zell, Luz Caggi, Winona Riders, Chita, Olivia Wald, Cinturón de Bonadeo, Tuli, Malta Caramelo, y un cierre de 2 horas con Chapa & Castelo.

Las entradas para el festival ya están a la venta, tanto los abonos para los dos días como entradas por jornada, con precios promocionales disponibles mediante tarjetas de crédito, débito y Mercado Pago. La preventa 1, 2 y 3 ya se encuentran agotadas. También se pueden adquirir entradas en efectivo en Tienda Unión (Av. López y Planes 3553, Santa Fe), Terco Tour (25 de mayo 453, Paraná) y Amadeus (Córdoba 1369, Rosario).

Harlem Festival Santa Fe 1

Desde su primera edición en 2018, Harlem Festival se consolidó como un espacio donde conviven distintos públicos, artistas y experiencias. En sus seis ediciones anteriores participaron artistas como Trueno, Duki, Airbag, YSY A, Wos, Nicki Nicole, Chano, La Vela Puerca, Emilia, Miranda!, Dillom, Ciro y Los Persas, El Kuelgue, Ca7riel y Paco Amoroso, entre otros.

El festival abre sus puertas a las 14 hs, permite ingreso hasta las 22 hs y finaliza a las 2 de la madrugada.

