Leevon Kennedy fue detenida por robar quesos, edulcorantes y ajos

Esther Lilian Beatriz Fitzner, más conocida como Leevon Kennedy, fue detenida el jueves 23 al mediodía por efectivos de la Policía de la Ciudad en Carlos Pellegrini al 1000, en las cercanías de su domicilio. La mediática fue acusada de haber robado unos productos de un supermercado Día, ubicado en la Avenida Santa Fe al 900.

Según fuentes policiales la mujer de 63 años se había llevado algunos artículos del local sin pagarlos. Pero no paso inadvertida por el personal del supermercado y la denunciaron. En la calle, Leevon fue demorada por personal policial y le encontraron en el interior de su bolso dos quesos cremosos, tres cajas de edulcorantes y dos ajos.

Este episodio protagonizado por la mediática, quien dice ser la hija no reconocida de John Fitzgerald Kennedy y Marilyn Monroe, llamó la atención de los transeúntes. Un vecino la reconoció de la televisión y grabó con su celular cuando se la estaban llevando esposada unos minutos antes de ser trasladada en un patrullero.

“¿Me pueden soltar? ¡No puedo respirar!”, le dice Leevon a las policías que la estaban acompañando hasta el vehículo en la grabación que fue publicada en Youtube. Luego, ella fue acusada por “tentativa de hurto” en la causa que interviene el Juzgado Criminal Correccional 62, perteneciente a la Secretaría 79 del Doctor Petraca.

La última participación que realizó en la pantalla chica fue a principios de marzo en el programa Los ángeles de la mañana, conducido por Ángel de Brito por El Trece, cuando todavía no se había decretado la cuarentena obligatoria. En aquella oportunidad, fue invitada en carácter de vidente natural para hablar del hechizo que supuestamente Elina Fernández le habría hecho a Eduardo Costantini para poder conquistarlo.

Durante la charla con el periodista Ángel de Brito y su equipo de panelistas, Kennedy también aseguró: “Tengo una primicia de Elina Costantini. Dentro de muy poco, no me pregunten cuál será el método, va a ser mamá. Está calculado para fin de este año. Te lo confirmo. Elina va a ser mamá del señor Costantini”.

Cabe recordar que Elina Fernández y Eduardo Constantini se casaron el 22 de febrero en el exclusivo hotel Alvear Palace, en una ceremonia íntima a la que asistieron unos 50 invitados. El reconocido empresario, de 73 años, y la modelo, de 30, formalizaron su vínculo luego de nueve meses de noviazgo. Se habían conocido en el bar del Malba.

Tras la boda, se filtró un audio de Anamá Ferreira en el que afirmaba que el hombre de negocios y su prometida no se conocieron allí por casualidad, sino por un “plan maestro” elaborado por Fernández. “Ella iba casi todos los días a tomar algo al Malba. Había hecho todo un research (búsqueda), y había visto que él estaba soltero. No es que el tipo la vio un día en el Malba y se enamoró. La vio ahí, frecuentemente, en el Malba: miradita, miradita, miradita...”, contó la ex modelo que luego salió a pedir disculpas públicas a la pareja.