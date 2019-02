La sentida despedida de la hija de Natacha Jaitt: "Nunca voy a soltarte"

Antonella, de 20 años, ya se había expresado en la noche del sábado, cuando pidió "un poco de humanidad" en el tratamiento público del fallecimiento de su mamá, ocurrido en la madrugada de ese día en Villa La Ñata. Sin embargo, más tarde compartió todo su dolor a través de un texto en su cuenta de Instagram (@antonella_olivera).

"El saber que no estás me parte el alma y destroza por dentro. No tengo palabras para el dolor que siento, nunca voy a soltarte (nunca voy a estar lista para soltarte)", son las primeras palabras de la joven, oriunda de Rosario y que se encontraba de vacaciones en Ferrugem cuando la sorprendió la triste noticia de la muerte de Natacha.