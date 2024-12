Jimena Barón anunció que está embarazada y revolucionó las redes

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jimena Barón (@jmena)

Jimena Barón será madre por segunda vez

Desde su cuenta de Instagram, la cantante expresó un texto en el que detalló el suceso: “Dios, que también me trajo dolores, me trajo bálsamos y muchos regalos, pero este es el más grande de todos porque en algún momento, confieso, dejé de esperarlo”, empezó. "Mi sueño siempre fue tener una familia. Una mía. Me tocó trabajar duro para esta revancha, pero finalmente acá estamos. Bebito lindo, vas a sellar esta familia haciéndola más feliz aún. Vas a hacer papá a Matías, hermano a Momo y a mí mamá otra vez, que nada me gusta más en la vida que ser mamá, ahora tu mamá".