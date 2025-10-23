Uno Entre Rios | La Provincia | Vialidad Nacional

Vialidad Nacional advierte que el hurto y el daño de señales y carteles en rutas es delito

Vialidad Nacional advierte sobre el hurto y daño de señales verticales en las rutas nacionales de la provincia de Entre Ríos

23 de octubre 2025 · 11:21hs
Vialidad Nacional advierte sobre el hurto y daño de señales verticales en las rutas nacionales de la provincia de Entre Ríos 

Vialidad Nacional advierte sobre el hurto y daño de señales verticales en las rutas nacionales de la provincia de Entre Ríos 
Vialidad Nacional advierte sobre el hurto y daño de señales verticales en las rutas nacionales de la provincia de Entre Ríos 

Vialidad Nacional advierte sobre el hurto y daño de señales verticales en las rutas nacionales de la provincia de Entre Ríos 
Vialidad Nacional advierte sobre el hurto y daño de señales verticales en las rutas nacionales de la provincia de Entre Ríos 

Vialidad Nacional advierte sobre el hurto y daño de señales verticales en las rutas nacionales de la provincia de Entre Ríos 

Vialidad Nacional, a través del 17° Distrito Entre Ríos, pone en conocimiento que se han detectado hechos de vandalismo, hurto y daño de señales verticales de tránsito ubicadas en las rutas nacionales de la provincia.

vialidad nacional carteles señales

Ante estos reiterados y numerosos hechos, se recuerda que el hurto o daño de señales de tránsito constituye un delito tipificado en el artículo 184 del Código Penal Argentino, el cual atenta contra la seguridad vial y provoca un perjuicio económico al Estado.

Elecciones 2025. Con un multitudinario acto en Villaguay, encabezado por Adán Bahl y Guillermo Michel, Fuerza Entre Ríos cerró su campaña provincial 

Fuerza Entre Ríos cerró su campaña provincial en Villaguay

daiana mendieta: haran otra marcha para pedir justicia y el esclarecimiento del femicidio

Daiana Mendieta: harán otra marcha para pedir Justicia y el esclarecimiento del femicidio

Este tipo de hechos incrementa significativamente el riesgo de siniestros viales, poniendo en peligro la integridad y la vida de las personas, especialmente en aquellas zonas donde se realizan obras, tareas de mantenimiento, reparación o desvíos temporales.

vialidad 2

El señalamiento de las rutas es fundamental para brindar seguridad a quienes transitan, ya que su función es informar límites de velocidad, alertar sobre desvíos, así como anticipar las características de la vía a fines de evitar los siniestros viales y colaborar con una adecuada circulación del tránsito.

Ante este tipo de hechos delictivos, Vialidad Nacional solicita la colaboración de los usuarios que observen estos hechos y realicen la denuncia correspondiente. Para ello, podrá contactarse con el Centro de Atención al Usuario, a través del correo electrónico: [email protected], indicando fecha, lugar y foto/video del hecho.

Vialidad Nacional hurto Daño carteles señales Delito Entre Ríos
Noticias relacionadas
Entrerrianos Unidos cerró campaña con un acto en UPCN de Federal

Entrerrianos Unidos cerró campaña con un acto en UPCN de Federal

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó en Concordia el acto de cierre de campaña de la Alianza La Libertad Avanza

Desde Concordia Rogelio Frigerio pidió "no votar el pasado"

familias y prestadores volvieron a movilizarse en parana por la crisis del sistema de discapacidad

Familias y prestadores volvieron a movilizarse en Paraná por la crisis del sistema de discapacidad

con el calor proliferan las plagas y es clave sumar medidas de precaucion

Con el calor proliferan las plagas y es clave sumar medidas de precaución

Ver comentarios

Lo último

Charly García, 74 años de música y rebeldía

Charly García, 74 años de música y rebeldía

Vialidad Nacional advierte que el hurto y el daño de señales y carteles en rutas es delito

Vialidad Nacional advierte que el hurto y el daño de señales y carteles en rutas es delito

Paola Rebeque: la cocinera que preparó el catering para Karina La Princesita

Paola Rebeque: la cocinera que preparó el catering para Karina "La Princesita"

Ultimo Momento
Charly García, 74 años de música y rebeldía

Charly García, 74 años de música y rebeldía

Vialidad Nacional advierte que el hurto y el daño de señales y carteles en rutas es delito

Vialidad Nacional advierte que el hurto y el daño de señales y carteles en rutas es delito

Paola Rebeque: la cocinera que preparó el catering para Karina La Princesita

Paola Rebeque: la cocinera que preparó el catering para Karina "La Princesita"

APB: Talleres sorprendió al CAE en el Gigante del Parque

APB: Talleres sorprendió al CAE en el Gigante del Parque

En un megaoperativo antidrogas en Paraná, cayó nuevamente Daniel Tavi Celis

En un megaoperativo antidrogas en Paraná, cayó nuevamente Daniel 'Tavi' Celis

Policiales
En un megaoperativo antidrogas en Paraná, cayó nuevamente Daniel Tavi Celis

En un megaoperativo antidrogas en Paraná, cayó nuevamente Daniel 'Tavi' Celis

Eliminaron más de 250 kilos de droga en operativo conjunto en Concordia

Eliminaron más de 250 kilos de droga en operativo conjunto en Concordia

Ingreso a Anacleto Medina: adolescente murió tras ser embestida por una moto

Ingreso a Anacleto Medina: adolescente murió tras ser embestida por una moto

Prisión preventiva para uno de los acusados de atacar al sospechoso del crimen de Jazmín González

Prisión preventiva para uno de los acusados de atacar al sospechoso del crimen de Jazmín González

Caso Daiana Mendieta: Gustavo Brondino seguirá detenido

Caso Daiana Mendieta: Gustavo Brondino seguirá detenido

Ovación
Estudiantes, una cantera de talentos en el tenis entrerriano

Estudiantes, una cantera de talentos en el tenis entrerriano

Preocupación en Racing: Santiago Sosa sufrió una fractura y deberá ser operado

Preocupación en Racing: Santiago Sosa sufrió una fractura y deberá ser operado

En Uruguay aseguran que Boca quiere a Diego Aguirre

En Uruguay aseguran que Boca quiere a Diego Aguirre

Racing Club no aguantó y Flamengo se quedó con un triunfo agónico

Racing Club no aguantó y Flamengo se quedó con un triunfo agónico

Central Córdoba hundió a Huracán en el Ducó y trepó a la cima de la Zona A

Central Córdoba hundió a Huracán en el Ducó y trepó a la cima de la Zona A

La provincia
Vialidad Nacional advierte que el hurto y el daño de señales y carteles en rutas es delito

Vialidad Nacional advierte que el hurto y el daño de señales y carteles en rutas es delito

Fuerza Entre Ríos cerró su campaña provincial en Villaguay

Fuerza Entre Ríos cerró su campaña provincial en Villaguay

Daiana Mendieta: harán otra marcha para pedir Justicia y el esclarecimiento del femicidio

Daiana Mendieta: harán otra marcha para pedir Justicia y el esclarecimiento del femicidio

Entrerrianos Unidos cerró campaña con un acto en UPCN de Federal

Entrerrianos Unidos cerró campaña con un acto en UPCN de Federal

Desde Concordia Rogelio Frigerio pidió no votar el pasado

Desde Concordia Rogelio Frigerio pidió "no votar el pasado"

Dejanos tu comentario