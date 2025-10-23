Vialidad Nacional advierte que el hurto y el daño de señales y carteles en rutas es delito

Vialidad Nacional advierte sobre el hurto y daño de señales verticales en las rutas nacionales de la provincia de Entre Ríos

Vialidad Nacional, a través del 17° Distrito Entre Ríos , pone en conocimiento que se han detectado hechos de vandalismo, hurto y daño de señales verticales de tránsito ubicadas en las rutas nacionales de la provincia.

Ante estos reiterados y numerosos hechos, se recuerda que el hurto o daño de señales de tránsito constituye un delito tipificado en el artículo 184 del Código Penal Argentino, el cual atenta contra la seguridad vial y provoca un perjuicio económico al Estado.

Este tipo de hechos incrementa significativamente el riesgo de siniestros viales, poniendo en peligro la integridad y la vida de las personas, especialmente en aquellas zonas donde se realizan obras, tareas de mantenimiento, reparación o desvíos temporales.

vialidad 2

El señalamiento de las rutas es fundamental para brindar seguridad a quienes transitan, ya que su función es informar límites de velocidad, alertar sobre desvíos, así como anticipar las características de la vía a fines de evitar los siniestros viales y colaborar con una adecuada circulación del tránsito.

Ante este tipo de hechos delictivos, Vialidad Nacional solicita la colaboración de los usuarios que observen estos hechos y realicen la denuncia correspondiente. Para ello, podrá contactarse con el Centro de Atención al Usuario, a través del correo electrónico: [email protected], indicando fecha, lugar y foto/video del hecho.