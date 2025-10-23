El club de la Fundación Messi se afiliará directamente a AFA

Leones FC, entidad creada en 2015 por la Fundación Messi, espera la aprobación de AFA para competir en la Primera C Metropolitana.

Leones FC, elenco ligado a la Fundación Messi, se afiliará directamente a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y competir en la Primera C Metropolitana en la temporada 2026. El trámite quedó plasmado en el Boletín Oficial N°6752, del 11 de septiembre.

Ahora solo le resta la aprobación por parte de la Asamblea Extraordinaria de AFA, a realizarse el próximo martes 18 de octubre a las 15, justamente en el Predio de Ezeiza renombrado “Lionel Messi”.

Esta novedad le permite ingresar al fútbol de AFA sin pasar por las divisiones destinadas a los clubes indirectamente afiliados, y, por lo tanto, sin disputar el Torneo Promocional Amateur, la categoría más baja.

Quien será el DT del Club de Messi

El entrenador será Víctor Chapa Zapata, ex jugador de River, Independiente y Vélez, quien viene de dirigir a Atlas en la misma categoría.

Su predio se encuentra actualmente en la localidad de Alvear y cuenta con dos canchas de fútbol reglamentarias, una de césped sintético y otra de césped natural. Un tercer campo de juego con medidas reducidas para actividades varias.

El origen de Leones FC

La institución fue fundada el 2 de enero de 2015 y está inscripta en la Asociación Rosarina de Fútbol. Según la página web de la liga rosarina, el presidente es Luciano Quiroga, el vicepresidente del club es Juan Carlos Ricci (cercano al hermano de Lionel, Matías Messi) y el secretario; Mario José Spirandelli.

El síndico del club es Martín Giusepponi, coordinador de la Fundación Leo Messi en Rosario y también dirigente en temas de marketing en Newell's Old Boys.