Lionel Messi anunció su renovación con Inter Miami hasta 2028

Lionel Messi le puso la firma a su nuevo vínculo con Las Garzas y lo confirmó con un video en medio de la construcción del nuevo estadio.

Finalmente, varias semanas después de su acuerdo verbal, Lionel Messi le puso la firma a su nuevo contrato con Inter Miami. Así, en medio de la construcción del estadio nuevo y con la confirmación de que será hasta 2028, la Pulga anunció su continuidad con Las Garzas, su hogar desde hace ya dos años.

"Está en casa", fue el elocuente mensaje con el que Inter Miami anunció la continuidad de Messi en el club. En un video publicado en las redes sociales de la institución, la Pulga aparece de traje, observa su nuevo contrato, le pone la firma y sonríe antes de que la cámara muestre que se encuentra en medio de la construcción de la cancha nueva de Las Garzas. Sí, un anuncio a todo trapo.

A mediados de septiembre se conoció la noticia de que el capitán de la Selección Argentina encaminaba su renovación con el club de la MLS. Incluso, ya se especulaba con verlo jugar hasta los 40 años, dado que se indicaba que la renovación sería "por más de un año". Finalmente, será por dos, por lo que efectivamente llegará a los 40 como futbolista.

El futuro de Lionel Messi

Que el anuncio además haya sido en la construcción del estadio nuevo no es un dato menor. El Freedom Park es la obra más ambiciosa del club, con capacidad para 25 mil espectadores, 234 mil metros cuadrados de desarrollo y tecnología de última generación. Además, dejará Fort Lauderdale para mudarse al corazón de Miami, a pasos del aeropuerto internacional de la ciudad.

De esta manera, la presentación del Freedom Park será en 2026 y podrá contar con Lionel Messi en el césped. Además, el jugador llegará al Mundial 2026 como futbolista de Las Garzas y continuará allí un tiempo más, a la espera de saber cómo y dónde termina su carrera.