Arareció la cantante de Bandana, Lowrdez Fernández

Mabel López, madre de Lowrdez Fernández, había denunciado su desaparición pero la cantante subió un posteo en Instagram diciendo que "está engripada"

Mabel López, madre de Lowrdez Fernández, presentó una denuncia, dijo que no sabe nada de la cantante desde el 4 de octubre y apuntó a una ex pareja

Mabel López, madre de Lowrdez Fernández, presentó una denuncia, dijo que no sabe nada de la cantante desde el 4 de octubre y apuntó a una ex pareja

La mamá de Lowrdez Fernández , una de las ex integrantes de la banda Bandana, había denunciado la desaparición de su hija, con quien no tenía contacto desde el 4 de octubre y no sabía donde estaba , según supo la agencia Noticias Argentinas. Pese a que se trató de una denuncia formal, la cual fue recepcionada por la Comisaría Vecinal 14B, la cantante sigue activa en sus redes sociales y hoy apareció en Instagram aclarando que está engripada.

En la noche del miércoles 22 de octubre un mail , proveniente de la Oficina Central Receptora de Denuncias dependiente del Ministerio Público Fiscal, en el cual la denunciante, Mabel López, manifestó no tener contacto con la artista desde principios de octubre y que desconoce su paradero. En el escrito también se denunciaba a Leandro García Gómez , pareja de Lowrdez, quien en 2022 había sido acusado de violencia de género.

APARECIÓ LOURDES DE BANDANA CON UN POSTEO EN IG Y DIJO "ESTOY CON GRIPE, ESTOY PERFECTA, GRACIAS IGUAL" pic.twitter.com/HZltmMV8oO

Lowrdez Fernández Bandana desaparecida denuncia

Conforme a la información aportada a NA, personal policial se acercó hasta el domicilio y tras tocar timbre fueron atendido por García Gómez, quien en todo momento se mostró enojado y hasta grabó el operativo. Ya dentro de la vivienda, el hombre señaló que la cantante ya no vive más en dicho domicilio y que tampoco son pareja.

A su vez manifestó que, si querían revisar su casa, solo iban a lograrlo con la orden de un Juez. Ante este escenario, se dispuso implantar una consigna policial en el lugar.