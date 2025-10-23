Uno Entre Rios | Policiales | droga

Eliminaron más de 250 kilos de droga en operativo conjunto en Concordia

En Concordia, incineraron más de 250 kilos de drogas, entre marihuana y cocaína, en un operativo conjunto supervisado por la Justicia y fuerzas de seguridad.

23 de octubre 2025 · 07:45hs
Este miércoles se realizó un importante acto de incineración de estupefacientes en Concordia, organizado y ordenado por el Juzgado Federal local, bajo la supervisión de la jueza Analía Ramponi.

En el procedimiento, según se informó a UNO, llevado adelante por la División Drogas Peligrosas de la Departamental Federación, se destruyeron aproximadamente 230 kilogramos de marihuana y casi 23 kilogramos de cocaína, sumando más de 250 kilos de sustancias ilícitas incautadas en distintas causas judiciales.

Además, fuerzas nacionales como Gendarmería Nacional y la Policía Federal Argentina participaron activamente, quemando también drogas vinculadas a sus investigaciones dentro del mismo operativo.

La destrucción de la droga se realizó bajo estricto control judicial y operativo de seguridad, garantizando la transparencia y legalidad del proceso.

Desde la División Drogas Peligrosas destacaron que este acto conjunto reafirma el compromiso de la Justicia y las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales en la lucha contra el narcotráfico, asegurando la eliminación definitiva de grandes cantidades de estupefacientes secuestrados en distintas investigaciones.

