El drama de Corcho, ex Chiquititas

Pero en julio de 2014 tuvo un accidente doméstico y su vida cambió. Diego hoy estuvo es Confrontados (El Nueve. Lunes a Viernes 14.15hs) y contó como fue el accidente y como se encuentra actualmente.





''Estaba con un marcador, me manche, me fui a lavar con alcohol y se me cayó un chorro de alcohol en el ojo y en la clínica donde me fui a atender me dieron una anestesia, unas gotitas que un doctor me dijo podía ponerme cuando quiera y era solo cada 12 horas''





''Ahora soy alérgico a la anestesia, tuve 5 operaciones muy complicadas y ahora espero un trasplante de córnea, y con eso puedo recuperar el 60% de la visión''.





El actor contó como fue el proceso del tratamiento: ''fue tremendo y me tuve que bajar de donde laburaba y de golpe me tenían que llevar a todos lados, no podía hacer nada''.





''Al doctor que me di las gotas lo conozco porque era muy cercano, y cuando paso todo esto dije el día que lo cruce lo mato y cuando me lo cruce me puse a llorar de la impotencia''





Hoy Mesaglio a pesar de la adversidad la sigue peleando y volvió a actuar, fue parte de la serie ''Un gallo para Esculapio'' y Junto a Lucas Velazco formó la banda de cumbia Arturitos.