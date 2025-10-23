Uno Entre Rios | Ovación | TC Pick Up

TC Pick Up: Juan Pablo Gianini se quedó con la pole en La Plata

El piloto de Salto se llevó la clasificación de las TC Pick Up en el autódromo "Roberto Mouras" de La Plata. Werner quedó cuarto.

23 de octubre 2025 · 18:37hs
Los tres primeros clasificados en el TC Pick Up

ACTC.

Los tres primeros clasificados en el TC Pick Up

Juan Pablo Gianini, en el día de su cumpleaños, se adjudicó la tanda clasificatoria que las TC Pick Up llevaron adelante en el autódromo «Roberto Mouras» de La Plata. El oriundo de Salto, a bordo de la Ford Ranger, anotó un tiempo de 1m27s256 para obtener su 13ª «Pole Position» dentro de la divisional de camionetas de la ACTC.

Agustín Canapino, que durante los entrenamientos se dedicó a parcializar, se colocó en la segunda posición a bordo de la Chevrolet S10 registrando una diferencia de 0s206 con respecto a Gianini mientras que Gastón Mazzacane, con la Volkswagen Amarok, culminó tercero a 0s346 del más rápido.

Argentina copa la cima del automovilismo: Colapinto en F1 y dos promesas confirmadas en F2 y F3.

Argentina copa la cima del automovilismo: Colapinto en F1 y dos promesas confirmadas en F2 y F3

Corridas, represión y ataque de hinchas de la U de Chile al micro de Lanús.

Corridas, represión y ataque de hinchas de la U de Chile al micro de Lanús

Mariano Werner y Germán Todino completaron los primeros cinco clasificados. Por su parte, Andrés Jakos, Hernán Palazzo, Marcos Castro y Tomás Abdala cerraron el «Top 10» en el circuito platense.

TC Pick Up Juan Pablo Gianini ACTC Salto
Noticias relacionadas
Lionel Messi jugará por dos años más en el fútbol de los Estados Unidos.

Lionel Messi anunció su renovación con Inter Miami hasta 2028

el club de la fundacion messi se afiliara directamente a afa

El club de la Fundación Messi se afiliará directamente a AFA

apb: talleres sorprendio al cae en el gigante del parque

APB: Talleres sorprendió al CAE en el Gigante del Parque

El exDT de San Lorenzo sería uno de los apuntados por Boca.

En Uruguay aseguran que Boca quiere a Diego Aguirre

Ver comentarios

Lo último

Argentina copa la cima del automovilismo: Colapinto en F1 y dos promesas confirmadas en F2 y F3

Argentina copa la cima del automovilismo: Colapinto en F1 y dos promesas confirmadas en F2 y F3

Corridas, represión y ataque de hinchas de la U de Chile al micro de Lanús

Corridas, represión y ataque de hinchas de la U de Chile al micro de Lanús

Paraná: se estancó el juicio por jurados por un presunto caso de abuso sexual

Paraná: se estancó el juicio por jurados por un presunto caso de abuso sexual

Ultimo Momento
Argentina copa la cima del automovilismo: Colapinto en F1 y dos promesas confirmadas en F2 y F3

Argentina copa la cima del automovilismo: Colapinto en F1 y dos promesas confirmadas en F2 y F3

Corridas, represión y ataque de hinchas de la U de Chile al micro de Lanús

Corridas, represión y ataque de hinchas de la U de Chile al micro de Lanús

Paraná: se estancó el juicio por jurados por un presunto caso de abuso sexual

Paraná: se estancó el juicio por jurados por un presunto caso de abuso sexual

TC Pick Up: Juan Pablo Gianini se quedó con la pole en La Plata

TC Pick Up: Juan Pablo Gianini se quedó con la pole en La Plata

El dólar oficial cedió tras una nueva intervención del Tesoro de Estados Unidos

El dólar oficial cedió tras una nueva intervención del Tesoro de Estados Unidos

Policiales
En un megaoperativo antidrogas en Paraná, cayó nuevamente Daniel Tavi Celis

En un megaoperativo antidrogas en Paraná, cayó nuevamente Daniel 'Tavi' Celis

Eliminaron más de 250 kilos de droga en operativo conjunto en Concordia

Eliminaron más de 250 kilos de droga en operativo conjunto en Concordia

Ingreso a Anacleto Medina: adolescente murió tras ser embestida por una moto

Ingreso a Anacleto Medina: adolescente murió tras ser embestida por una moto

Prisión preventiva para uno de los acusados de atacar al sospechoso del crimen de Jazmín González

Prisión preventiva para uno de los acusados de atacar al sospechoso del crimen de Jazmín González

Caso Daiana Mendieta: Gustavo Brondino seguirá detenido

Caso Daiana Mendieta: Gustavo Brondino seguirá detenido

Ovación
Argentina copa la cima del automovilismo: Colapinto en F1 y dos promesas confirmadas en F2 y F3

Argentina copa la cima del automovilismo: Colapinto en F1 y dos promesas confirmadas en F2 y F3

Corridas, represión y ataque de hinchas de la U de Chile al micro de Lanús

Corridas, represión y ataque de hinchas de la U de Chile al micro de Lanús

TC Pick Up: Juan Pablo Gianini se quedó con la pole en La Plata

TC Pick Up: Juan Pablo Gianini se quedó con la pole en La Plata

Lionel Messi anunció su renovación con Inter Miami hasta 2028

Lionel Messi anunció su renovación con Inter Miami hasta 2028

Estudiantes, una cantera de talentos en el tenis entrerriano

Estudiantes, una cantera de talentos en el tenis entrerriano

La provincia
La importación de carne de cerdo de Brasil afecta a los productores de Entre Ríos

La importación de carne de cerdo de Brasil afecta a los productores de Entre Ríos

En Entre Ríos los nacimientos bajaron 40% en ocho años

En Entre Ríos los nacimientos bajaron 40% en ocho años

SMN renovó el alerta por lluvia y tormentas para el viernes

SMN renovó el alerta por lluvia y tormentas para el viernes

Paraná: siguen las obras de integración y saneamiento de arroyo Las Viejas

Paraná: siguen las obras de integración y saneamiento de arroyo Las Viejas

Vialidad Nacional advierte que el hurto y el daño de señales y carteles en rutas es delito

Vialidad Nacional advierte que el hurto y el daño de señales y carteles en rutas es delito

Dejanos tu comentario