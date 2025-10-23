TC Pick Up: Juan Pablo Gianini se quedó con la pole en La Plata El piloto de Salto se llevó la clasificación de las TC Pick Up en el autódromo "Roberto Mouras" de La Plata. Werner quedó cuarto. 23 de octubre 2025 · 18:37hs

ACTC. Los tres primeros clasificados en el TC Pick Up

Juan Pablo Gianini, en el día de su cumpleaños, se adjudicó la tanda clasificatoria que las TC Pick Up llevaron adelante en el autódromo «Roberto Mouras» de La Plata. El oriundo de Salto, a bordo de la Ford Ranger, anotó un tiempo de 1m27s256 para obtener su 13ª «Pole Position» dentro de la divisional de camionetas de la ACTC.

Agustín Canapino, que durante los entrenamientos se dedicó a parcializar, se colocó en la segunda posición a bordo de la Chevrolet S10 registrando una diferencia de 0s206 con respecto a Gianini mientras que Gastón Mazzacane, con la Volkswagen Amarok, culminó tercero a 0s346 del más rápido.

Mariano Werner y Germán Todino completaron los primeros cinco clasificados. Por su parte, Andrés Jakos, Hernán Palazzo, Marcos Castro y Tomás Abdala cerraron el «Top 10» en el circuito platense.