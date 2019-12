A los 83 años murió Santiago Bal

Este lunes falleció el actor Santiago Bal. Tenía 83 años y estaba internado desde principios de julio en el Instituto Médico de Alta Complejidad por problemas respiratorios y circulatorios. Este lunes murió en la Clínica de Rehabilitación Alcla donde había sido trasladado.

En las últimas horas, su estado de salud se debilitó aún más cuando entró en coma farmacológico a causa de una neumonía. El ex marido de Silvia Pérez y Carmen Barbieri, y padre de Mariano, Julieta y Federico Bal, sufría de EPOC (Enfermedad pulmonar obstructiva crónica) y pasó 18 operaciones de un cáncer que le detectaron a los 39 años. Además en los últimos tiempos debió atravesar cuadros de bronquitis y diversas infecciones urinarias.

El reconocido artista dejó su huella en el espectáculo nacional. Participó en más de 40 obras de teatro, ya sea como director, autor o actor. Sus creaciones eran garantía de éxito en la avenida Corrientes pero también en las temporadas de Mar del Plata o Carlos Paz. “El champagne las pone mimosas”, “La revista está que arde”, “Tocata y fuga de Bal”, “Colitas pintadas”, “Noches de champagne”, fueron algunas de las comedias donde participó que los críticos solían desaprobar pero que llenaban teatros en tiempos donde los escenarios atrapaban más que las series. José Marrone, Don Pelele, Javier Portales, Jorge Porcel y Alberto Olmedo fueron algunos de sus compañeros.

Pero no solo la revista formó parte de su carrera. De 1968 a 1986 filmó 36 películas, solo una no fue cómica. En televisión integró más de treinta programas como Los Campanelli, Gorosito y señora, Mesa de Noticias y La Comedia del domingo; ya en el nuevo siglo realizó participaciones en Los simuladores y Resistiré. Sin embargo, en los últimos años trascendió más por sus lazos y escándalos familiares que por su trayectoria, a pesar de que recientemente se dio el gusto de cumplir su sueño de compartir un escenario con su ex mujer, Carmen Barbieri y su hijo más chico, Fede Bal, con quien también protagonizó una película.

