Poletti, nuevo intendente: "Necesito que cada vecino juegue este partido conmigo"

El ex director del Hospital Cullen fue electo intendente de Santa Fe: "Decidí comprometerme y necesito que cada vecino juegue este partido conmigo".

"Hace 160 días decidí involucrarme y dejar la dirección del Cullen. Comprometerme con una candidatura que hoy, gracias a los vecinos y a la confianza que ellos depositaron en este equipo, me hace ser electo intendente de la ciudad de Santa Fe", fueron las primeras palabras del flamante mandatario.

"En ese momento lo dije y hoy lo digo de nuevo, que me involucraba para cambiar la manera de hacer política, y le prometí a mis hijos que no voy a cambiar. Hoy lo digo con el mayor de los compromisos de todos los presentes: no voy a cambiar, voy a dar todo. Los vecinos siempre deben estar primero", agregó.

Poletti le agradeció, seguidamente, a "todas las autoridades de mesa, las fuerzas de seguridad que permitieron las elecciones. a cada uno de los fiscales y todas las fuerzas que garantizaron una elección transparente".

"Cuando decidí involucrarme no es para venir un ratito, hacer algo y volver a casa. Decidí comprometerme, armar un gran equipo, y en ese gran equipo necesito que cada vecino juegue este partido conmigo", declaró.

El intendente electo aseguró que cuenta con un equipo que tiene "un plan, una estrategia, gestión, experiencia, y el compromiso de pacificar, ordenar y levantar Santa Fe. Esto es lo que queremos hacer".

"Cuatro palabras van a estar todo los días en mi gestión: austeridad, compromiso, transparencia y trabajo. Vamos a trabajar 24/7 para cambiarle la realidad a los santafesinos", enfatizó.

