Mariano Werner: "Parar en la Copa se paga caro"

Mariano Werner sufrió un duro revés en sus aspiraciones a la 4ª corona de Turismo Carretera. El paranaense, que venía de ganar en San Luis y posicionarse como líder de la Copa de Oro, abandonó en San Nicolás por la rotura del diferencial del Ford Mustang y cayó al 4° puesto dentro de los 13 del “minitorneo” –6° si consideramos a los “3 de último minuto”– a 23,5 puntos de Facundo Chapur (Torino).

“Empezó a hacer ruido una curva antes de la recta y creo que fue algo de transmisión, algo de la caja, se rompió la sexta. No lo sé. Parar en la Copa se paga caro. Hay que levantar ahora para lo que queda, habrá que poner el doble de esfuerzo”, le dijo el tricampeón a SoloTC.

En esta fecha, Werner corrió con 35 kilos (25 por la victoria en Termas de Río Hondo y los 10 kilos del triunfo en San Luis) y se mostró competitivo. En la clasificación, el entrerriano se ubicó en el 7° puesto a 609/1000 del poleman. Mientras que en la 1ª serie finalizó en la 3ª posición tras completar las cinco vueltas pautadas. A raíz de estos desempeños, su posición de largada en la carrera Final lo ubicó en el 10° lugar de la grilla. Sin embargo, cumplidas 10 vueltas, cuando marchaba 7°, abandonó por una falla en la transmisión (que posteriormente supo que era el diferencial).

Con este traspié, luego de llegar al trazado nicoleño en la punta del “minitorneo” con 10,5 puntos de ventaja sobre su escolta en ese momento, Otto Fritzler (Mercedes-Benz), cayó al 4° puesto de la Copa de Oro –y al 6° si consideramos a los “3 de último minuto”– a 23,5 puntos de Facundo Chapur (Torino). A falta de tres carreras y 164,5 puntos en juego, el entrerriano deberá duplicar el esfuerzo para recuperar el terreno perdido.

La sanción a Mariano Werner en TC Pick Up

Este baldazo de agua fría llega una semana después de tener otro golpe duro en sus aspiraciones de pelear por el título de TC Pick Up. Mariano había llegado a Balcarce también como líder de la Copa de Oro y fue el hombre a vencer en la 8ª fecha del TC Pick Up, imponiéndose con contundencia en la clasificación y en su serie. Pero tras el abandono en la Final, fue excluido por Técnica (por compresión de motor) y perdió todos los puntos del fin de semana, que lo relegaron en tabla y complicaron sus aspiraciones de campeonato. De iniciar el minitorneo con 23 puntos de ventaja, se fue de La Barrosa a 19 del nuevo líder y en el puesto 9° de la tabla.

A su vez, producto de esto, recibió una dura sanción de la CAF: una multa económica de 20 millones de pesos y la obligación de largar en la última posición en la próxima Final en la que tome parte. Por su parte, para el motorista Guillermo Pianca se fijó una pena de 10 millones de pesos. Mariano deberá presentarse a declarar ante el ente fiscalizador este martes 6 de octubre. Pero el castigo deportivo lo deja en jaque teniendo en cuenta que quedarán luego dos fechas para el cierre del torneo.