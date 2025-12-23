Medicina Integrativa para un envejecimiento inteligente

Cuando hablamos de envejecimiento, hablamos mucho más que solo de arrugas o de alguna dolencia articular y falta de energía, hablamos de un proceso en el cual muchas veces la persona no se reconoce, el cuerpo no responde como antes y eso muchas veces asusta ya que se asocia envejecimiento con vulnerabilidad.

Hoy el paradigma ha cambiado, hoy la población busca envejecer en salud, con un cuerpo fuerte y una mente fresca, estos deseos han llevado a que la medicina también se transforme, y se adapte a estas nuevas exigencias.

Desde la primera consulta hasta la hora de tratar las dolencias, los métodos han cambiado, ya no tratamos síntomas o enfermedades, tratamos personas, historias, hábitos, emociones, entorno.

Las herramientas analíticas en la que nos basábamos para medir salud han quedado limitadas, hoy necesitamos más, necesitamos volver a la escucha, a la evaluación de la persona de manera integral, conociendo su día a día, su historia, trabajamos junto al paciente para re establecer el equilibrio y devolver vitalidad.

Volvemos a focalizar en los nutrientes para el cuerpo y el alma, en el movimiento para potenciar nuestra biología y en el descanso para regenerar tejidos. No dejamos de lado las emociones y buscamos la resolución de conflictos y heridas emocionales, el entorno y las historias son parte de lo que somos.

Hemos visto que lo que antes llamábamos preventivo, resulto ser una llegada tarde, ya que los síntomas nos pisaban los talones y muchas veces se decía que no había vuelta atrás, que ahora dependerá el paciente de medicación de por vida, hoy eso cambió con una medicina que incluye, donde el centro es la persona con un enfoque holístico.

Sin fórmulas mágicas, sin dejar de lado la medicina tradicional,sino que complementándola, reforzando con presencia e intención cada pequeño gesto y decisión diaria cambiando el rumbo de la salud.

UNA MEDICINA EVOLUCIONADA que vuelve a las bases.

Mas allá de un simple diagnóstico, porque insistimos, NO CURAMOS ENFERMEDADES, sino que TRATAMOS PERSONAS, mejoramos el terreno, guiamos en el autocuidado, en una forma activa de hacernos responsables de nuestra salud.

La población lo necesita y lo exige, la salud lo vale, una mirada integrativa para envejecer de manera inteligente en salud, con vitalidad, no solo “sin arrugas”.

Los esperamos para guiarlos en este nuevo camino.

Dra. Analia Viggiano, Esp. en medicina estética y funcional. Dr. Sebastian Morandi, Esp. en cirugía plástica y reparadora.

Rosario del Tala 609. Paraná, Entre Ríos.

Tel 3435266150. + INFO

Dra. Analia Viggiano